Buone notizie per una determinata categoria di lavoratori: chiedere consulenza all’Inps, infatti, non è mai stato così semplice. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

L’Inps ha di recente reso noto che è possibile usufruire di un importante servizio grazie al quale poter chiedere consulenza all’istituto in modo facile e veloce.

In seguito all’impatto del Covid il governo ha deciso di adottare tutta una serie di misure volte a limitarne la diffusione. Una situazione che ha portato inoltre a cambiare molte nostre abitudini, come ad esempio l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale. Proprio in tale ambito si cerca di ottimizzare sempre più i servizi, con una gestione che permette di evitare possibili assembramenti.

Proprio in tale contesto, quindi, desta particolare interesse il nuovo servizio messo a disposizione dall’istituto di previdenza sociale che offre la possibilità ad una determinata categoria di lavoratori di chiedere consulenza all’Inps comodamente da casa, senza dover fare delle code e senza doversi recare in ufficio. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, chiedere consulenza non è mai stato così semplice: tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme che i pensionati possono scoprire quando verranno effettuati i pagamenti del trattamento economico grazie all’app IO. Ebbene, sempre nell’ottica di rendere i propri servizi sempre più digitali e accessibili, l’istituto di previdenza sociale ha di recente reso noto che è possibile attivare una live chat con i consulenti Inps per poter accedere a determinati servizi.

In particolare il servizio di chat live è pensato per i “lavoratori destinatari di una prestazione di integrazione salariale a pagamento diretto“, che possono così avviare una conversazione tramite chat con un consulente dell’Istituto, per ricevere informazioni in merito allo stato di lavorazione delle domande. Il servizio Info CIG, ricordiamo, è attivo a partire dal 31 gennaio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.

Accessibile ai lavoratori residenti in tutta Italia, per poter usufruire del servizio di live chat bisogna avere le credenziali SPID, CNS o CIE. In base a quanto si evince dal sito dell’Inps è sufficiente accedere tramite le proprie credenziali a MyINPS. “Dopo l’accesso a MyINPS, bisogna selezionare la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su Info CIG e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

A questo punto si apre la pagina dedicata attraverso la quale i titolari di prestazione di integrazione salariale possono richiedere informazioni in merito. Un servizio indubbiamente importante, grazie al quale è possibile chiedere consulenza all’Inps in modo facile e soprattutto veloce.