L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino nel mese di maggio. Scopriamo i costi dei biglietti, le date, i conduttori e i cantanti protagonisti dell’atteso festival musicale.

L’Italia ha scelto Torino per ospitare l’Eurovision Song Contest. Una città elegante e affascinante per un Festival accattivante e spumeggiante.

Da pochi giorni si è concluso il Festival di Sanremo e già si attende l’inizio di un’altra kermesse musicale, l’Eurovision Song Contest 2022. La voglia di assistere all’Eurovision è alta per due motivi. Il primo è legato alla location in cui si svolgerà, Torino, una delle città più belle d’Italia. Il secondo è per scoprire se i cantanti che rappresenteranno il nostro Paese, Mahmood e Blanco, riusciranno a replicare la vittoria dei Maneskin dello scorso anno. E’ proprio grazie al gruppo rock famoso nel mondo che nel 2022 vivremo l’Eurovision in Italia dopo trent’anni di assenza. La Rai seguirà il festival passo dopo passo ma quando si terrà lo spettacolo? E soprattutto qual è il costo dei biglietti per assistere a prove, semifinale e finale?

Eurovision 2022, le date

L’Eurovision 2022 si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Nello specifico, il 10 e il 12 ci saranno le due semifinali mentre il 14 maggio sarà il giorno dedicato alla finale del festival musicale. Gli spettatori, però, potranno assistere anche alle sessioni di prova per vivere un’esperienza ancora più inclusiva. A quale prezzo?

Il costo dei biglietti

Occorrerà attendere qualche settimana per conoscere il costo dei biglietti dell’Eurovision di Torino. Le informazioni non sono, infatti, ancora disponibili e sul portale ufficiale dell’evento nella sezione di riferimento si legge che la prevendita avverrà “molto presto”. Un’idea sul prezzo è possibile averla facendo riferimento al festival dello scorso anno. A Rotterdam la finale 2021 è costata agli spettatori circa 200 euro. Le semifinali, invece, prevedevano costi variabili tra i 44 e i 167 euro in base al posto scelto.

Conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022

A condurre l’edizione speciale tutta italiana dell’Eurovision saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Parliamo di tre figure dello spettacolo molto amate sia in Italia che all’estero – principalmente i primi due nomi al di fuori della nostra nazione – che sapranno farsi apprezzare per la bravura e la disinvoltura con cui vivono il proprio mestiere. Il Pala Alpitur, dunque, verrà riempito dalle voci dei conduttori – rigorosamente in inglese – che presenteranno cantanti e canzoni.

In attesa della lista ufficiale dei partecipanti al Festival, sappiamo per certo che a salire sul palco per incantare il pubblico saranno Mahmood e Blanco, i vincitori del Festival di Sanremo con “Brividi”, una canzone che ha da subito stregato gli spettatori Rai e che, ci auguriamo, possa regalare le stesse emozioni ad un pubblico internazionale.