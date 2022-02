Il refarming del digitale terrestre continua coinvolgendo 10 milioni di italiani il 9 febbraio 2022. Scopriamo il nuovo passo a cui assisteremo.

Il passaggio al nuovo standard di digitale terrestre entra sempre più nel vivo. Domani, 9 febbraio, assisteremo ad un nuovo livello del processo di refarming.

L’obiettivo è concludere lo switch off del digitale entro il 2023. Le nuove frequenze incalzano ogni mese in diverse regioni italiane chiedendo ai cittadini di mantenere il passo veloce del cambiamento in questa corsa contro il tempo. Il processo di refarming – ossia lo spegnimento di alcuni ripetitori TV in modo tale da lasciare libere alcune frequenze per il 5G – procede senza sosta e domani coinvolgerà 10 milioni di italiani.

Digitale terrestre, cosa accadrà il 9 febbraio

Lo scorso novembre 2021 è iniziato il processo di refarming. La prima regione ad essere coinvolta è stata la Sardegna mentre domani, 9 febbraio 2022, ad essere interessate saranno ben 4 regioni per un totale di 10 milioni di italiani. Si tratta del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della provincia di Mantova in Lombardia e dell‘Emilia Romagna ad eccezione della provincia di Piacenza.

Il cambiamento avverrà gradualmente iniziando il 9 febbraio e concludendosi il 14 marzo 2022. I cittadini scopriranno che alcuni canali non saranno visibili e che le frequenze verranno modificate. Chi abita nella cosiddetta Area 3, dunque, dovrà procedere con la risintonizzazione dei canali a meno che non sia attiva sulla propria Smart TV la risintonizzazione automatica dei canali. In ogni caso, i canali potrebbero subire variazioni nella numerazione dato il cambiamento dell’associazione al numero LCN (il numero da comporre sul telecomando per vedere il canale desiderato).

Dove trovare la lista con i nuovi canali

Piuttosto che scorrere uno per uno tutti i canali presenti sulla Smart TV è consigliabile utilizzare il web per scoprire il nuovo numero LCN associato al canale preferito. Le liste vengono continuamente aggiornate e messe a disposizione degli utenti a cui basteranno pochi click per conoscere le variazioni.

E’ utile sapere, poi, che in seguito alla risintonizzazione si potrebbero leggere scritte come “provvisorio“. Significa che due canali sono in conflitto tra di loro e che c’è una problematica da risolvere. Nessuna paura, in pochi giorni la sovrapposizione verrebbe risolta e si potrebbero tornare a vedere i programmi preferiti.