Brutte notizie per i clienti di Poste Italiane che rischiano di cadere nella trappola del malintenzionato di turno. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

I soldi non sono garanzia di felicità ma aiutano senz’ombra di dubbio a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche.

A partire dal cibo, passando per i vestiti, fino ad arrivare alle bollette, in effetti, sono davvero tanti i costi con cui dover fare continuamente i conti e che finiscono per avere un impatto non indifferente sulle nostre tasche. Proprio per questo motivo non stupisce che in tanti decidano di lasciare più soldi possibili in banca o in Posta al fine di avere qualche euro in più a cui attingere in caso di necessità.

Proprio i soldi, però, finiscono spesso al centro dell’attenzione di alcuni malintenzionati che cercano puntualmente di far cadere nella trappola il malcapitato di turno. Lo sanno bene molti clienti di Poste Italiane che si ritrovano purtroppo a dover fare i conti con l’ennesimo attacco. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Poste Italiane, “anomalia sul conto”: attenzione, ennesimo tentativo di truffa

Come noto, purtroppo, sono tanti i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Sempre più spesso, infatti, alcuni malintenzionati cercano di estorcere denaro al malcapitato di turno attraverso dei raggiri studiati fin nei minimi particolari. Ne è un chiaro esempio un nuovo tentativo di truffa che sta girando in questi giorni e che viene attuato sfruttando il nome di Poste Italiane.

In molti hanno ricevuto o stanno ricevendo un messaggio tramite sms o Whatsapp attraverso il quale il destinatario della comunicazione viene invitato a cliccare su un link per risolvere una presunta anomalia sul conto. Entrando nei dettagli il messaggio recita così: “Gentile cliente, ci risulta una anomalia sul suo conto, la invitiamo a cliccare al seguente link…“.

Attenzione, in quanto si tratta di una truffa e nel caso in cui si riceva tale messaggio è bene non cliccare sul link in questione. Nel caso in cui ci compia tale operazione, comunicando i propri dati, infatti, si finisce per cadere nella trappola dei truffatori. Quest’ultimi, una volta in possesso delle credenziali possono agire indisturbati e svuotare il conto della vittima.

Poste Italiane, occhio alla truffa: come difendersi

Come è facile intuire, la prima cosa da fare per evitare di cadere nella trappola è quello di non cliccare su link inoltrati con messaggi sospetti. Ma non solo, come ricorda Poste Italiane, l’aziende non chiede in nessun caso le credenziali di accesso o i codici di sicurezza mediante link inviati tramite sms o al telefono.

Per questo motivo non bisogna mai comunicare a nessuno i propri dati e non bisogna mai scaricare eventuali allegati di e-mail sospette. Nel caso in cui si compia una di queste azioni, pertanto, è opportuno cambiare immediatamente le varie password, bloccare il mittente del messaggio truffa e sporgere denuncia.