A pochi giorni dalla sua scomparsa sono in molti a chiedersi a chi andrà in eredità il patrimonio di Monica Vitti.

Addio all’icona del cinema italiano. All’età di 90 anni si è spenta Monica Vitti, lasciando un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo e non solo.

Classe 1931, Monica Vitti si è spenta il 2 febbraio 2022 all’età di 90 anni. Una notizia che ha sconvolto il Paese, con il mondo dello spettacolo, e non solo, che piange la scomparsa dell’icona del mondo del cinema nostrano. Un’eredità artistica immensa, quella lasciata dalla Vitti, con la nota attrice che ha segnato un’epoca, riuscendo a farsi amare ed apprezzare grazie alla sua immensa bravura e un talento smisurato e poliedrico.

A pochi giorni dalla sua scomparsa, sono in tanti a ricordarla con affetto, rendendo omaggio alla sua straordinaria carriera. Allo stesso tempo sono in molti a chiedersi a chi andrà in eredità il patrimonio di Monica Vitti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni in merito.

Monica Vitti, a chi andrà in eredità il patrimonio dell’attrice

Monica Vitti, talento irripetibile e con quel lato nascosto che in pochi conoscevano, è stata senz’ombra di dubbio una delle più grandi attrici del cinema italiano. Amata e apprezzata per la sua grande bravura e celebre per essere la musa di Antonioni, la sua è senz’ombra di dubbio un’arte intramontabile.

Una carriera incredibile, quella di Monica Vitti, che nel corso degli anni è riuscita ad ottenere numerosi premi, tra cui 5 David di Donatello e il Leone d’Oro. Assente dalle scene dal 2002, purtroppo si è spenta il 2 febbraio 2022. A darne il triste annuncio Walter Veltroni che su Twitter ha scritto: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto“.

Nonostante la sua grande fama, non è dato sapere a quanto possa ammontare il patrimonio della compianta attrice. Noto, invece, è il suo immenso patrimonio artistico, che la rende indimenticabile. L’attrice non ha avuto figli e i suoi beni, pertanto, dovrebbero andare in eredità al marito.

Un grande storia d’amore, quella con il marito Roberto Russo, che qualche tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi“.

Per poi aggiungere: “Da quasi 20 anni le sto accanto… è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi“.