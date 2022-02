Entro il 2024, potrebbero arrivare le nuove banconote Euro, con una in particolare però, che potrebbe sparire del tutto.

Ormai siamo così abituati a vedere gli Euro nei nostri portafogli che quasi abbiamo dimenticato (i meno giovani) che prima avevamo un’altra valuta nelle nostre tasche. Ormai queste banconote sono nostre da vent’anni, ma presto non saranno più le stesse. Ecco cosa accade e perché.

La BCE ha deciso che presto arriverà un nuovo design per le nostre care, vecchie banconote. Questo, c’entra direttamente col fatto che per alcune di loro, cadrà l’uso che ne facciamo oggi. Praticamente, man mano finiremo per dimenticarle.

Le banconote Euro che restano comunque in circolazione

Sembra paradossale da dire, ma alcuni tipi di banconota che tutt’oggi usiamo per pagare al banco le nostre compere, finiranno per diventare pezzi da collezione così come le vecchie Lire. Probabile, che ci sia anche da combattere la creazione di banconote false dei truffatori. Persino, alcune sono state erogate da degli sportelli bancomat.

Infatti oltre al design per rimodernare un po’ l’aspetto delle banconote usate, c’è anche la nuova tecnologia anti-contraffazione che servirà per la creazione dei nuovi biglietti. L’ipotesi di nuovi Euro, è stata confermata dalla presidente BCE, Christine Lagarde. Ovviamente, ogni processo ha una sua evoluzione graduale e la prima serie di banconote verrà sostituita dall’edizione Europa.

I nuovi tagliandi dovrebbero restare tutti di dimensioni uguali ai corrispettivi in uso oggi, semplicemente più difficili da ricopiare, soprattutto negli elementi che appunto, non dovrebbero permettere la contraffazione. Però c’è un taglio che la nuova serie non prevede, ovvero una nuova 500 euro. La cifra è stata molto poco utilizzata in taglio unico e quindi non si è vista la necessità di riproporne uno. Anzi, sembra proprio che man mano, questa soluzione sparirà del tutto. Così potrebbe essere anche per i 200 euro, ma per adesso non ci sono conferme. Ovviamente, i biglietti di 500 euro che usiamo oggi, verranno ritenuti ancora validi.