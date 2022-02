Lo stress test sarà utilizzato durante i concorsi pubblici per valutare alcune caratteristiche dei candidati. Vediamo chi riguarda nello specifico

La prova non sarà richiesta in tutte le tipologie di concorso, ma in alcuni casi potrebbe fare la differenza ai fini del buon esito.

A breve arriverà una nuova prova ad innalzare il coefficiente di difficoltà dei concorsi pubblici. Si tratta dello stress test, che in molti bandi (non in tutti) sarà proposto per testare la gestione della pressione emotiva.

I lavori inerenti la Pubblica Amministrazione prevedono quasi tutti delle situazioni piuttosto stressanti, ragion per cui è bene capire dal principio se una persona è adatta o meno a reggerle.

Ansia, panico o stress? Questo bonus proverà a spazzarli via

Stress test concorsi pubblici: chi riguarda la nuova prova e in che modo si articola

La novità verrà introdotta con una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che quindi affiancherà la valutazione delle competenze tecniche con quelle trasversali, denominate anche soft skills.

Una novità che va di pari passo con l’aggiunta dell’area delle alte professionalità della Pubblica Amministrazione. Una sorta di area “quadri”, dove i profili prescelti dovranno essere in grado di farsi carico delle responsabilità che derivano dalla loro posizione, come ad esempio gestire un team e avere una buona capacità di problem solving.

Non rimane che capire come funziona questa innovativa ed ardua prova che in candidati si ritroveranno ad affrontare prossimamente. Faranno parte delle prove orali. In quel frangente il candidato verrà messo sotto pressione per capire in che modo riesce a divincolarsi in un frangente di forte stress emotivo.

In alternativa potrebbero esserci dei colloqui di gruppo, in cui verrà valutata la capacità di interazione e di leadership di un candidato. A questo proposito la Pubblica Amministrazione per effettuare gli stress test potrà avvalersi di figure esterne, che hanno già svolto mansioni di questo tipo in ambito privato.

Lavori più stressanti del mondo: quali mettono maggiormente alla prova

Insomma, un particolare che può scoraggiare chi si vuole avvicinare a questo genere di concorsi pubblici. Non è detto però. Ci sono anche dei soggetti che messi in situazioni simili si esaltano e tirano fuori il meglio di sé.