Scopriamo insieme quali sono i lavori più stressanti al mondo in grado di mettere duramente alla prova le persone nel quotidiano

Lavorare comporta a prescindere stress fisico e psicologico, ma alcuni impieghi probabilmente hanno un coefficiente di difficoltà in più, dovuti a molteplici fattori. A tal proposito è decisamente significativa la classifica del ministero del lavoro Usa sui mestieri che alla lunga logorano di più e in linea di massima sembra coincidere con la situazione italiana.

Bisogna tenere presente che i parametri presi in considerazione sono diversi e non riguardano solo la mole di lavoro e il numero di ore in cui si presta servizio. Cerchiamo di scrutare nei meandri di questa graduatoria per capire quali mansioni hanno un impatto più pesante sulle persone.

Lavori più stressanti del mondo: ecco i principali

Un aspetto importante che nel tempo fa la differenza (in negativo) è la mancanza di ritmi standardizzati e la conseguente impossibilità di organizzare la propria vita privata. A questo va aggiunto lo stipendio spesso non adeguato alle proprie capacità.

Andando nello specifico, tra le figure sottoposte di più allo stress ci sono i militari. Si tratta di una professione che abbina rischi e sacrifici (spesso si è lontani dalla famiglia), un po’ alla stregua dei vigili del fuoco.

Questi ultimi possono ritrovarsi a dover effettuare delle operazioni di soccorso da un momento all’altro e in alcuni casi mettono a repentaglio la loro incolumità per salvare il prossimo.

Passando invece a mansioni decisamente più sicure, gli assistenti di volo devono fare i conti con un stile di vita non proprio semplice. Viaggi continui, cambiamenti di paese, fuso orario e l’impossibilità di stare spesso con i propri cari sono i contri di questo lavoro attivo e dinamico.

Quasi sulla stessa scia troviamo i turnisti, che alle volte si ritrovano a dover lavorare anche di notte e magari riattaccare la mattina dopo. Non avendo dei riferimenti stabili diventa difficile organizzare la propria esistenza.

E i lavori a contatto con il pubblico? In questi casi bisogna indossare la cosiddetta “maschera” visto che ci si può imbattere in personalità di ogni genere. Mantenere la pazienza e il sangue freddo però può portare a degli scompensi interiori che si palesano poi negli orari in cui non si è in servizio.

Chi pensa invece che gli imprenditori abbiano la strada spianata si sbagliano di grossa. Avere la responsabilità di aziende e clienti è un pensiero di non poco conto. Portarlo con sé al di fuori del lavoro è un rischio preventivabile e al contempo molto affaticante.