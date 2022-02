La possibilità di trovare lavori online seri e retribuiti è reale. Occorre separare le fregature dalle vere occasioni; scopriamo le opzioni tra cui scegliere.

Obiettivo: trovare un secondo lavoro da svolgere comodamente da casa nel tempo libero per ottenere un’entrata economica aggiuntiva. Vediamo come raggiungerlo.

Il numero di persone che desiderano trovare un’occupazione primaria o secondaria da svolgere telematicamente è sempre più elevato. Le esigenze alla base di questa necessità possono essere di diversa tipologia, ma l’obiettivo è comune. Poter svolgere un lavoro da remoto, serio e retribuito. In alcuni casi si cercano offerte che richiedono un impegno non eccessivo, ad integrazione di un primo lavoro. In altri casi, invece, si è disposti ad impegnarsi per un tempo giornaliero più lungo. Ad ogni modo, il primo sotto-obiettivo da raggiungere è individuare una proposta che non nasconda fregature come promesse di retribuzioni che mai arriveranno. Filtriamo, dunque, la ricerca selezionando alcuni dei lavori online più ricercati.

Lavori retribuiti online, le occasioni non mancano

Internet ha reso possibile lo svolgimento di tanti lavori online. Le aziende, consapevoli dei vantaggi per dipendenti e datori di lavoro, stanno abbracciando questa tendenza richiedendo un sempre maggiore numero di figure professionali che si dedichino al loro lavoro da remoto. Inizialmente, i ruoli legati ad una occupazione online non erano adeguatamente retribuiti ma ora le cose stanno cambiando, le esigenze sono differenti e alcune professioni da remoto stanno diventando richieste e ben pagate. Citiamo, ad esempio, la figura dell’editor chiamato a scrivere contenuti per il web su siti specializzati o blog di varia natura.

Allo stesso modo, aumentano le richieste dei correttori di bozze. Parliamo di una persona qualificata che effettua in modo professionale la lettura delle bozze di un testo correggendo refusi, paragrafi e rendendo il contenuto ideale per la stampa. Sul web, poi, si trovano molte offerte di lavoro per video editor, grafici e richieste di svolgimento di sondaggi online retribuiti.

Le richieste dal web, come riconoscere le fregature

Riuscire a discernere serie offerte di lavoro dalle fregature non è semplice. Il web è pieno di persone che si divertono a truffare altre persone per raggiungere biechi scopi. Il consiglio da seguire è di affidarsi a portali noti e certificati per selezionare le proposte e di chiedere tutte le informazioni possibili per verificare l’affidabilità della richiesta. Prima di accettare un lavoro è bene informarsi sull’importo della retribuzione, sulle condizioni da rispettare e sulla persona o l’azienda che diventerà il proprio “datore di lavoro”.

Se si vendono servizi freelance è possibile approfittare di piattaforme di marketplace online – come ad esempio Fivver – che consentono di mettere in contatto i freelancer con eventuali clienti. In conclusione, le occasioni sul web non mancano per poter trovare un lavoro online serio e retribuito.