I sondaggi online sono uno strumento utile per avere un’entrata extra e guadagnare da casa velocemente e in maniera semplice.

Il web è ricco di opportunità e proposte che consentono a chiunque di ottenere dei guadagni extra rispetto allo stipendio. La praticità di poter svolgere veloci e facili attività ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento consente a tutti di poter partecipare per aumentare le entrate. I sondaggi online rientrano in questa tipologia di attività considerate funzionali per ottenere guadagni extra. Basterà rispondere a delle domande ed esprimere propri pareri e pensieri. In 15 minuti il gioco sarà fatto e si intascheranno, in media, 5 dollari a test. Ma scendiamo nei dettagli ed approfondiamo questa nuova modalità di guadagno.

Come funzionano i sondaggi online

La possibilità di avere entrate extra svolgendo una semplice attività online non è solo un sogno. Sfruttare il tempo libero per guadagnare è una condizione reale che ha come protagonista i sondaggi online. Parliamo di un impegno minimo sia in relazione al tempo richiesto che allo spreco di energie mentali.

L’utente dovrà semplicemente rispondere a delle domande ed esprimere pareri su prodotti, abitudini, esperienze personali. Il tutto “ruberà” 15 minuti ad indagine e non saranno richieste particolari abilità o conoscenze per il completamento dell’operazione. I costi variano in base al portale utilizzato o al contenuto del sondaggio ma è possibile affermare che si possono guadagnare anche 5 dollari per ogni test.

Chi propone i sondaggi e a quale scopo

A proporre le indagini e pagare gli utenti che vi partecipano sono le aziende che hanno interesse nel conoscere le opinioni, le abitudini e i pensieri dei possibili clienti. Le informazioni raccolte con le risposte alle domande sono preziose dato che consentono di sviluppare un progetto di vendita o di pubblicità specifico, di qualità e coinvolgente per il pubblico.

I feedback sono importanti allo stesso modo anzi, spesso, le aziende prediligono lavorare sui pareri negativi in quanto possono aiutare a migliorare l’operato delle società. Chiunque può parteciparvi anche se alle volte i sondaggi si rivolgono ad uno specifico target in base al contenuto delle domande.

Come partecipare ad un sondaggio

Per partecipare ad un sondaggio occorrerà scegliere il portale di riferimento diffidando dai siti in cui si chiede una partecipazione economica e procedere con la registrazione. La creazione dell’account è totalmente gratuita e una volta eseguito l’accesso si potrà procedere immediatamente con la compilazione di un’indagine.

Alcuni portali pagano il lavoro con il denaro, altri con buoni e altri ancora consentono di accumulare punti con cui ricevere regali da partner commerciali. Ogni utente potrà optare per la modalità di pagamento preferita e scegliere liberamente quanto rispondere al sondaggio. Tra i migliori portali di riferimento per iniziare questa modalità di guadagno extra citiamo LifePoints e Toluna, siti leader del settore.