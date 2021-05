Non è ancora chiaro come funziono certe piattaforme, ma quel che è molto chiaro è che i guadagni circolano per tutti.

Un lavoro se cosi può essere chiamato che riesce a dare anche molte soddisfazioni a chi lo pratica. Un lavoro nato dal nulla, annunci sparsi per il web. Il lavoro ideale per chi vuole mettere da parte guadagnando un extra, per chi ha un obiettivo ben preciso ed ha quindi bisogno di guadagnare di più. Applicazioni, vere e proprie piattaforme che ricercano operatori disposti a scrivere sms. Pagamenti precisi e puntuali, tutto una meraviglia insomma. E invece no.

La realtà è che non è tanto chiaro quale funzione abbiano gli sms che si va a scrivere, non è tanto chiaro se si partecipa ad una qualche forma di truffa, non è tanto chiaro perchè le app utilizzate per questo tipo di professione non si trovano sui market più noti, qualcosa che fa sentire puzza di bruciato. Non è comprensibile perchè, infatti, certe applicazioni siano celate dietro le più note e reperibili attraverso i canali più consueti.

Scrivo sms e guadagno abbastanza: potenziali truffe dietro il lavoro dorato

La verità è che rispetto a questo tipo di lavoro non c’è tanta chiarezza. Gli sms prodotti, per i quali si viene pagati profumatamente e sempre con estrema precisione, non è ben chiaro a cosa servono. I più sono convinti che si tratti di vere e proprie truffe alle quali partecipano inconsapevolmente migliaia di operatori. In tal caso si potrebbe andare anche incontro a conseguenze non proprio piacevoli, come minimo al blocco del numero telefonico.

La minaccia più forte per chi magari svolge questo tipo di lavoro senza sapere bene a cosa servano gli sms prodotti potrebbe trasformarsi nel coinvolgimento in qualcosa di poco chiaro, qualcosa che di certo potrebbe causare problemi non indifferenti in futuro.

Le truffe che circolano sono numerose e ben articolate, quindi non sarebbe impossibile ritrovarsi di colpo a sapere di lavorare per dei veri e propri truffatori.