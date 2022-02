Scopriamo quali sono i migliori investimenti per figli e nipoti disponibili per l’anno appena iniziato. Tante le proposte per garantire dei guadagni futuri ai più piccini

Libretti di di risparmio, conti correnti e conti deposito, libretti postali e buoni fruttiferi tra le opzioni più gettonate da nonni e genitori per i loro discendenti.

Quando nasce un bambino o una bambina la prima cosa a cui pensano genitori e nonni è quella di creare un salvadanaio in cui le somme depositate possano fruttare e tornare utili in futuro.

Le possibilità di investimento sono innumerevoli e vanno delle più classiche che hanno radici profonde come i buoni fruttiferi, i libretti di risparmio e i conti deposito a quelli un po’ più recenti come i piani di accumulo e il fondo pensione.

Più ricchi (e sereni) con Poste Italiane: investimenti redditizi con un basso capitale iniziale

Investimenti per figli e nipoti: gli strumenti più remunerativi nel 2022

Partendo da quelli di vecchia data una delle soluzioni storiche è il libretto di risparmio presso un istituto di credito. Diverse banche nel corso del tempo hanno creato prodotti agevolati fatti su misura per bambini e ragazzi.

Solitamente viene chiesto di non superare un limite d’età in cambio di una serie di agevolazioni come l’annullamento delle spese di apertura e gestione e l’applicazione di un tasso di interesse variabile in base alla somma depositata.

Il libretto ha generalmente dei tassi inferiori all’1% che lo rende sicuramente più conveniente del conto corrente che hanno dei rendimenti prossimi allo zero. In questo scenario il conto deposito può rappresentare il giusto compromesso visto che offre dei tassi iniziali più allettanti, che poi vanno scemando con il passare del tempo.

Investimenti, puoi arrivare prima di tutti! Compra terreni virtuali nel Metaverso

Da non trascurare i cari vecchi buoni fruttiferi per minori da 0 a 16 anni che maturano fino alla maggiore età, con una rendimento annuo lordo dell’1% per i primi 3 anni e del 3% tra 16 e 18 anni. A quel punto il valore del buono è accreditato sul libretto di risparmio.

Se invece si vogliono correre dei rischi per cercare di ottenere dei maggiori introiti, un piano di accumulo può fare la differenza. Così facendo si possono mettere da parte le somme in automatico e sospendere o cambiare il piano in base alle proprie esigenze.

Meno diffuso e probabilmente più inerente a persone adulte è il fondo pensione. Sul mercato sono disponibili essenzialmente tre tipologie: fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici.