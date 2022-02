I supermercati si stanno svuotando, alcuni cibi non arriveranno sugli scaffali a causa di problematiche di varia natura. Come riempiremo il carrello?

L’aumento del costo dell’energia elettrica, del carburante, il frequente maltempo sono alcuni dei fattori che influiranno sulla nostra spesa. Cosa dobbiamo aspettarci?

Previsioni nere per i consumatori italiani e non solo. Diverse problematiche stanno scatenando conseguenze di rilevante importanza e l’ipotesi più reale è che presto tanti prodotti potrebbero scomparire dagli scaffali dei supermercati. Il caro energia crea le complicazioni più serie così come l’aumento del costo del petrolio. Allo stesso modo il maltempo interferisce, in alcuni casi, con la produzione della materia prima. Se i pescherecci, ad esempio, non possono pescare come arriverà il pesce sulle nostre tavole?

Supermercati, come comprare quello che davvero ci serve: il segreto è tutto qui

Supermercati, prossimo addio al pesce fresco?

I pescherecci italiani sono bloccati nei porti a causa dei rincari del petrolio. Le serre dei fiori si stanno spegnendo una ad una per i costi insostenibili così come quelle degli ortaggi. Le produzioni sono impossibili a causa dell’enorme aumento del prezzo dell’energia elettrica e i produttori rischiano il fallimento. Questo è il tragico quadro delineato dalla Coldiretti.

Supermercati a confronto: ecco dove si risparmia davvero

Il gasolio è aumentato in un anno del 67% influendo negativamente sui trasporti a terra ma soprattutto su quelli in mare. La flotta nazionale o naviga affrontando la perdita o si deve arrendere alle circostanze avverse. Le uscite economiche devono essere ridotte e ciò significa non uscire dal porto. Impresapesca Coldiretti, infatti, sottolinea come metà delle spese delle aziende ittiche siano legate proprio al costo del carburante. Cosa ne sarà delle 12 mila imprese e dei 28 mila lavoratori del settore se non arriveranno aiuti e misure volte a calmierare i costi?

Le tragiche previsioni continuano

I prodotti che arrivano sugli scaffali dei supermercati vengono trasportati per chilometri e chilometri. Gli aumenti del carburante, dunque, inferendo sui trasporti arriveranno anche negli scontrini della spesa delle famiglie. E’ un circolo vizioso che porta produttori, trasportatori e consumatori a pagare di più. Inoltre sono aumentati i costi dell’alimentazione del bestiame, degli imballaggi, delle etichette sui barattoli con conseguenze rilevanti sulla spesa al supermercato. In più si aggiunge il maltempo a complicare una situazione già difficile. Le bufere di vento distruggono alberi, provocano vasti incendi e se c’è meno produzione significa che i pochi prodotti rimasti diventeranno più cari. In conclusione, urge un cambiamento che aiuti produttori e consumatori a superare questa fase – sperando che sia solo una fase – proteggendo il portafoglio.