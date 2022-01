Come mai al supermercato spesso non riusciamo a trovare ciò che cerchiamo. Come mai a volte è cosi difficile?

Una lezione semplice semplice sul perchè spesso non riusciamo a trovare quello che realmente cerchiamo al supermercato. A tutto c’è ovviamente una spiegazione, niente in certi contesti è lasciato al caso, il tutto può essere chiarito da dinamiche ben precise.

Come mai al supermercato nella maggior parte dei casi non si riesce a trovare ciò che stiamo cercando? Molti potrebbero pensare al caso, altri invece potrebbero prendersela con il senso contorto di alcune concezioni di suddivisione dei reparti all’interno di una grande area, certo potrebbe essere una risposta. La difficoltà di rendere tutto agevole insomma, di offrire al cliente la possibilità di cercare e scegliere il prodotto preferito in tutta calma, dinamica che ha spesso il sapore dell’impresa.

Quindi? Come mai questa grandissima difficoltà, come mai i supermercati sembra abbiano tutti firmato un accordo per mandare letteralmente in confusione il cliente, che dal canto suo vuole soltanto spendere, consumare, fare qualcosa di buono dal punto di vista della direzione del supermercato stesso, no? La realtà è tutt’altro che prevedibile. Esistono situazioni che spesso il cliente nemmeno immagina, situazioni che in qualche modo causano quella confusione che spesso non sappiamo spiegarci. In realtà a tutto c’è una spiegazione, abbastanza chiara.

Supermercati, la via sicura per trovare ciò che cerchiamo: il segreto dietro la ricerca impossibile di certi prodotti

La realtà è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Quante volte sarà capitato a noi o ad un altro componente della nostra famiglia di portare a casa articoli che nemmeno si sa bene il perchè si trovino li? O meglio comprendere come mai abbiamo acquistato proprio quell’articolo. Semplice, perchè qualcuno ha fatto in modo di farcelo trovare al posto giusto al momento giusto portandoci di conseguenza a voler provare proprio quel prodotto. Chi ha deciso tutto ciò? Chi provvede alla strategie di vendita di un supermercato ad esempio.

Al supermercato non la trovate più: addio alla plastica, come fare ora

Inoltre quante volte abbiamo portato a casa prodotti prossimi alla scadenza e di conseguenza aver dovuto letteralmente fatto i salti mortali per consumarlo entro la data prevista? Si immagina un bel po’di volte, infondo capita a tutti. Perchè? Perchè chi organizza i prodotti nei vari reparti tende a mettere in prima fila i prodotti con scadenza più prossima, per ovvie ragioni. Di conseguenza, spesso ci si trova ad acquistare un prodotto dalla scadenza a volte anche troppo vicina.

Bisognerebbe andare oltre quello che abbiamo davanti agli occhi per provare a uscire dalle mire di certe strategie. Cercare in ogni caso quel prodotto e non farsi condizionare da cosa il supermercato stesso ci consiglia di acquistare. Scegliere il prodotto in seconda o terza fila non per forza quello in prima fila, cosi magari si arriva ad una scadenza molto più lunga. Apparentemente il tutto è molto semplice, ma quante volte si va di fretta quando si fa la spesa e quindi non si ha il tempo di ragionare più di tanto? Quasi sempre, ammettiamolo pure.

Il trucco insomma c’è, ma anche la risposta per non cadere nelle trame di quello stesso trucco. Basterebbe soltanto un po’ di pazienza, perdere un minuto in più, tutto sommato. Il prodotto che cerchiamo potrebbe essere a portata di mano e nemmeno lo sappiamo.