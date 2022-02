La Smart Card satellitare è la soluzione gratuita da richiedere se si paga il Canone Rai ma non si riescono a vedere più i canali Rai a causa dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze.

Il passaggio al nuovo digitale terrestre implica un cambiamento di frequenze. I cittadini che pagano il Canone Rai e hanno un impianto satellitare possono continuare a vedere i canali preferiti grazie alla Smart Card.

Siamo nel pieno del periodo di transizione verso il nuovo standard DVB T2. Il digitale terrestre sta cambiando e la rivoluzione in atto crea alcune difficoltà. E’ stato necessario per tanti utenti acquistare un decoder compatibile oppure un televisore di ultima generazione per continuare a vedere i programmi preferiti. Alcuni riceveranno gratuitamente a casa il nuovo decoder mentre in tanti hanno approfittato del Bonus Rottamazione per risparmiare sulla spesa necessaria. I cittadini che hanno, invece, un impianto satellitare potrebbero risolvere la problematica dei canali neri richiedendo la Smart Card satellitare. Attenzione, però, il servizio non è per tutti.

Smart Card satellitare, come funziona

La televisione nazionale si rende conto che tanti cittadini che pagano il Canone Rai potrebbero non riuscire più a vedere i canali in seguito agli adeguamenti al nuovo standard di digitale terrestre. Per garantire la continuità della programmazione, è stata ideata la Smart Card dedicata a chi dispone di un impianto satellitare.

Per poter ottenere la card gratuitamente sarà necessario compilare un form presente sul portale della Rai nella sezione “Smart Card Satellitare Rai”. Gli step sono quattro e iniziano con l’inserimento dei dati personali del richiedente. Nome, cognome, sesso, e mail, comune di nascita e data di nascita sono le informazioni richieste. In più, occorrerà aggiungere il documento di identità e accettare l’informativa sulla privacy per passare al secondo step. Un altro form richiederà l’inserimento dei dati relativi alla località di residenza mentre nel terzo step si dovranno fornire le indicazioni per il ritiro o la consegna. Ultimo step di riepilogo prima di inoltrare la richiesta.

Posso inoltrare la domanda?

E’ importante sapere che il diritto alla smart card è riservato ai cittadini che non ricevono più i canali Rai perché residenti nelle zone interessate al cambiamento. Ricordiamo, infatti, che il passaggio al nuovo standard sarà graduale e non tutte le regioni procederanno nello stesso momento.

Un’ultima informazione da fornire riguarda l’uso della smart card. Permetterà di vedere solamente i canali Rai e dovrà essere inserita in un apposito decoder oppure in una Cam satellitare compatibile.