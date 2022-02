Nota attrice, pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2022, ecco quanto guadagna Lorena Cesarini.

Co-conduttrice di Amadeus della seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Lorena Cesarini è una delle attrici più note e apprezzate.

Nota per aver vestito i panni di Isabel nella serie tv Suburra e aver recitato in film com Arance e Martello e Il Professor Cenerentolo, Lorena Cesarini è stata in grado di dare vita nel corso degli anni a una carriera all’insegna del successo.

Non crea stupore pertanto il fatto che in tanti siano curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Lorena Cesarini: chi è, altezza, carriera

Nome: Lorena Cesarini

Altezza: 157 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Dakar (Repubblica del Senegal)

Nata nel 1987 a Dakar, in Senegal, Lorena Cesarini è alta 157 cm. Non si conosce con precisione la sua data di nascita e pertanto non è dato sapere nemmeno quale sia il suo segno zodiacale. Pochi mesi dopo la nascita si è trasferita con la famiglia a Roma, dove vive tuttora. Ha conseguito la laurea in Storia contemporanea e ha lavorato presso l’Archivio Centrale dello Stato.

Appassionata fin da piccola del mondo del cinema, nel 2014 ha debuttato con il film Arance e martello di Diego Bianchi. In seguito ha preso parte al film Il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni e in È per il tuo bene di Rolando Ravello. Nel 2017, inoltre, veste i panni di Isabel nella serie tv Netflix Suburra, ovvero la fidanzata di Aureliano Adami interpretato da Alessandro Borghi.

Un ruolo che ha permesso a Lorena Cesarini di diventare particolarmente famosa sia sul piccolo che sul grande schermo. Ma non solo, nel 2022 ricopre il ruolo di co-conduttrice nel corso della seconda serata del 72° Festival di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus.

Lorena Cesarini: vita privata, ex, fidanzato, figli

Non sono molte le informazioni disponibili in merito alla vita privata di Lorena Cesarini. In base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete e dando un’occhiata anche al suo profilo Instagram, comunque, sembra che la nota attrice sia sentimentalmente legata ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo.

A proposito di amore, inoltre, la stessa Lorena Cesarini, nel corso di un’intervista rilasciata qualche mese fa a The Italian Reve ha dichiarato: “Forse è grazie all’amore che c’è fra me e il mio fidanzato che ho scoperto il desiderio di voler creare una famiglia, di dare vita all’amore che c’è fra noi”.

Lorena Cesarini: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Lorena Cesarini. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni interesserà sapere che stando a quanto si evince da un articolo pubblicato qualche tempo fa sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Giancarlo De Simone aveva spiegato: “In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“.

Ma non solo, come già detto Lorena Cesarini prenderà parte, in veste di co-conduttrice, alla seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che le co-conduttrici delle edizioni passate abbiano ricevuto un compenso pari a circa 25 mila euro.

È possibile pertanto ipotizzare che anche Lorena Cesarini possa percepire un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di ipotesi e non sono giunte mai conferme in merito, così come non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in merito ai guadagni della nota attrice.

Lorena Cesarini: Instagram

Lorena Cesarini è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.