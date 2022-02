Vincere cosi, certo deve essere davvero bello. Vincere cosi, almeno cosi sembra è esperienza assolutamente unica.

Gli italiani giocano abbastanza ai vari giochi a premi previsti dal sistema nazionale. Giovano e vincono anche, nemmeno poco tra l’altro. Le ultime buone notizie arrivano stavolta dalla provincia di Napoli, li una affermazione niente male. Il fortunato vincitore starà ancora esultando.

In Italia si vince e si vince anche bene, a testimoniarlo a raccontarlo nel migliore dei modi sono le cronache. In ogni regione ad ogni latitudine. Non sarebbe una follia affermare che nel giro di pochi mesi letteralmente si è vinto ovunque, in gran parte delle provincie che si fatto caratterizzano il territorio del nostro paese. Lotto, Superenalotto, 10eLotto ed anche Grata e vinci, perchè li rispetto agli altri giochi, vincere ha un sapore ancora più particolare, in quel caso specifico, certo, l’affermazione arriva da tutt’altro tipo di considerazioni.

Si vince tanto, certo, ma quindi si gioca anche tanto. Certo questo è l’altro aspetto, l’altro lato della medaglia. Gli italiani, evidentemente in qualche modo ci credono, in qualche modo sentono che la fortuna possa arrivare da un momento all’altro. Quelli che viviamo sono di certo tempi particolari caratterizzati da picchi di vera drammaticità, incertezza, dubbio. La pandemia, le restrizioni, le limitazioni alla persona ed alle attività. Elementi che di certo non si tramutano in una condizione di estrema serenità e tranquillità per i cittadini.

10eLotto, la giocata è super: a Saviano nel napoletano il vincitore porta a casa 200mila euro

L’ultima vincita di una certa consistenza, in ordine di tempo, arriva dunque dalla provincia di Napoli, attraverso il gioco che tanto sta facendosi strada del 10eLotto. Niente a che vedere con i 5 milioni al Gratta e vinci di Crotone di qualche giorni fa certo, ma in ogni caso una vincita di tutto rispetto. Si vince con un “otto doppio numero oro”, nove i numeri giocati per un premio complessivo da ben 200mila euro, qualcosa di certo che non capita tutti i giorni. L’Agimeg diffonde la notizia, stavolta la fortuna si è insomma spostata nel napoletano.

10eLotto a tutta vincita: il premio ricevuto gli cambierà di certo la vita

Altre due vincite nel napoletano inoltre. La prima da bene 12.600 euro, la seconda invece da 6.500 euro. Al Lotto poi la musica non cambia con una quaterna incredibile su tutte le ruote giocata a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Li, ben 64.750 euro sono andati nell’occasione al fortunato vincitore. Si vince inoltre in provincia di Bergamo con ben 32.250 euro conquistati ed a Vercelli con una cifra di tutto rispetto, ben 22.500 euro. I giochi preferiti dagli italiani insomma, chiaramente insieme a Superenalotto che ancora non ha scelto chi sarà il nuovo plurimilionario d’Italia con premio che ormai si avvicina molto ai 150 milioni di euro.

Gli italiani insomma giocano e ci credono anche parecchio. Il gioco è di certo la via più semplice per provare a cambiar vita, tutto d’un colpo. Non è certo la cosa più semplice di questo mondo ma statisticamente è più che fattibile. Cambiare vita subito, in pochi secondi con il minimo sforzo. Niente di meglio no? Vincere, oggi, è il sogno di milioni di cittadini, i tempi come detto quasi lo richiedono, e allora sotto con i numeri e campo libero alla fortuna, unica vera dinamica determinante per arrivare alla vittoria.