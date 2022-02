Il 1 febbraio segna l’inizio dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Cosa rischiano in caso di mancata osservanza della disposizione

Apprensione tra i lavoratori che dal 15 febbraio possono incorrere in sanzioni e provvedimenti piuttosto forti in caso di controlli

Il giorno tanto temuto è arrivato. Il 1 febbraio 2022 segna un crocevia importantissimo per quanto concerne le restrizioni anti-covid. Chi finora non si è sottoposto al vaccino e ha almeno 50 anni, nei prossimi giorni potrebbe vedersi recapitare una multa.

Anche per quanto concerne il lavoro è in arrivo la stretta. A partire dal 15 febbraio chi non dispone del Green Pass va in contro a guai seri che potrebbero avere delle ripercussioni sull’impiego stesso.

Obbligo vaccinale: quello che potrebbe accadere scontenterà molti

Obbligo vaccinale over 50, controlli e sanzioni: come funziona

Partendo dal primo caso, ovvero quello dell’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione per gli over 50, la multa prevista è 100 euro una tantum. Della questione se ne occuperà l’Agenzia delle Entrate che incrociando i dati di anagrafe vaccinale, il sistema tessera sanitaria ed l’elenco dei residenti comminerà le sanzioni e le recapiterà direttamente al domicilio dei diretti interessati.

Sono ricompresi nelle sanzioni anche coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale nei tempi previsti, sia per quanto concerne la seconda dose, sia per il booster. Virologi e immunologi però non sono convinti che questa sia la strada giusta da seguire.

Chi insegue un’ideale di certo non si porrà il problema di pagare i 100 euro previsti per la mancata osservanza della disposizione. A loro modo di vedere, la strada migliore per convincere i più restii è quella di premere sulle limitazioni sociali, che in molti casi stanno decisamente più a cuore rispetto al denaro.

Inoltre bisogna considerare la possibilità che dalla metà di febbraio sarà disponibile in Italia il nuovo vaccino Novavax. A differenza dei suoi predecessori sfrutta un sistema di proteine ricombinanti.

L’ultimo capitolo riguarda i lavoratori. Dal 15 febbraio coloro che vengono sorpresi durante il servizio senza la Certificazione Verde rafforzata (che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid) dovranno pagare una multa che va da 600 a 1.500 euro. Chi non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato e si vedrà sospendere lo stipendio, senza però incorrere nel licenziamento.