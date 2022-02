Aprire un conto corrente postale è veloce, pratico e gratis. Scendiamo nei dettagli per depositare al più presto i propri risparmi.

Poste Italiane consente di aprire un conto corrente con pochi e semplici passaggi. Il suo nome è BancoPosta ed è il conto preferito da tanti italiani.

BancoPosta di Poste Italiane è un conto corrente innovativo e altamente competitivo. Consente di scegliere tra tante funzionalità differenti e servizi utili. Il correntista potrà optare per la domiciliazione delle bollette, per l’accredito dello stipendio o della pensione, potrà richiedere carte di credito e assegni, sottoscrivere polizze assicurative o investire i risparmi. Esistono diversi tipi di conti BancoPosta tra cui scegliere il proprio preferito, ognuno con un canone mensile preciso e caratteristiche che lo rendono unico. Per quanto riguarda l’apertura, invece, la strada è comune e si rivela essere più semplice di quanto pensiate.

Conto corrente postale, come aprirlo

Per aprire un conto corrente postale basterà recarsi presso un ufficio postale e presentare un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. L’operatore mostrerà le varie opzioni tra cui scegliere il conto ideale descrivendone le caratteristiche e i costi. Una volta compiuta la scelta basterà fornire la documentazione indicata e in pochi minuti il conto verrà aperto. Allo stesso modo, presso lo sportello è possibile richiedere il passaggio dal vecchio conto BancoPosta al nuovo conto postale in modo tale da avere un’offerta più completa e innovativa.

Provenendo da un conto bancario sarà Poste Italiane ad occuparsi di tutti i passaggi necessari per il trasferimento dei risparmi, dei bonifici in entrata ricorrenti, degli ordini permanenti di bonifico e degli ordini di addebito diretto. Ci vorranno circa dodici giorni per procedere con l’apertura del conto in Poste. Condizione necessaria è che l’intestatario del nuovo conto sia lo stesso del vecchio conto bancario.

Alternativa all’ufficio postale è l’app BancoPosta, una soluzione veloce e gratuita che consentirà di svolgere la procedura telematicamente.

I conti tra cui scegliere

Per accelerare l’apertura del conto di Poste Italiane è bene conoscere fin d’ora le opzioni di scelta. Sul portale dell’azienda è possibile conoscere conti e dettagli accedendo alla sezione di riferimento. Tra le alternative citiamo Start Giovani dedicato a chi ha meno di 30 anni con canone mensile di due euro; Star a 6 euro al mese per chi desidera un conto semplice da gestire; Medium a 7 euro al mese e Plus a 9 euro al mese per chi desidera maggiori funzionalità.