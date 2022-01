Chi l’ha detto che un budget limitato impedisce delle belle vacanze? Voli a poco prezzo e soggiorni da favola si fondono in un arcipelago adatto a tutti.

L’inverno ha degli aspetti caratteristici tali da renderlo una delle stagioni preferite dagli italiani. Non solo per il Natale ma anche per le possibilità di svago che offre.

Certo, si ragiona sempre in termini teorici. O quantomeno sotto l’ottica del periodo precedente all’emergenza pandemica, quando l’accesso ai luoghi di vacanza era decisamente meno complesso. Tuttavia, ragionare su una località turistica non costa niente. Specie se i prezzi effettivi dovessero essere decisamente accessibili anche nel concreto. Sognare a occhi aperti si può fare anche d’inverno, sia perché alcuni bei posti possono essere visitati anche con il freddo, sia perché l’estate, alla fine, non è poi così distante. Giusto qualche mese, utile per fare mente locale e capire se, con l’arrivo della bella stagione, sia più conveniente un posto piuttosto che un altro.

I budget limitati, di questi tempi, sono tutt’altro che cosa rara. Per questo alcune soluzioni diventano improvvisamente piuttosto attraenti, anche se il pensare comune le inquadra come piuttosto costose. Molto spesso, infatti, l’apparenza inganna. E alcune località, per quanto rinomate siano, possono essere frequentate senza svenarsi e godendo di un bel mix fra paesaggi naturali e movida. Un nome su tutti, al centro di alcune promozioni davvero da non perdere: Tenerife, l’isola più rinomata dell’arcipelago delle Canarie.

Cambiare vita, la classifica delle città migliori in cui trasferirsi: brutta sorpresa per le italiane

Voli per Tenerife: costi e temperature da favola

I voli verso l’arcipelago al largo del Marocco sono frequenti. Non solo Tenerife ma anche Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura e Lanzarote, con i suoi vulcani, sono fra le mete più gettonate per le vacanze estive. Eppure, anche in inverno, il clima che regalano le isole può essere un richiamo irresistibile. Tenerife incarna tutte queste caratteristiche: una cittadina, Santa Cruz, affascinante sia dal punto di vista architettonico che ricreativo; spiagge bellissime e adatte a soddisfare ogni tipo di esigenza. In pratica, qualsiasi viaggiatore potrebbe trovare quello che cerca, senza contare che dall’isola è possibile raggiungere le altre che compongono l’arcipelago.

Voli low cost per due mete imperdibili: dove puoi andare con pochi euro

Il bello è che i voli, in questo periodo, sono disponibili a prezzi realmente stracciati. I diretti si possono trovare a meno di 20 euro. E non bisogna dimenticare che, pur trattandosi di isole in pieno Oceano Atlantico e poche miglia dalle coste marocchine, il territorio è europeissimo (le Canarie fanno parte della Spagna). In sostanza, basterà una carta d’identità valida per l’espatrio per poter godere del giusto mix di mare, divertimento e relax garantito. E ce n’è anche per gli amanti della natura. Al di là delle bellezze marittime, infatti, il Parco Naturale di Anaga rappresenta un vero e proprio paradiso per gli escursionisti. Il vulcano Teide e i suoi brulli pendii discendono verso una foresta di grande fascino. Uno spettacolo davvero da non perdere. E a prezzi più che accessibili.