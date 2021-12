Cambiare vita è un sogno comune a tante persone ma la scelta della città perfetta da cui ricominciare non può essere casuale. Scopriamo quali sono le destinazioni più indicate.

Dire basta, mollare tutto e trasferirsi per ricostruire una vita in cui non ci si sente più bene. Perché soffrire e svegliarsi ogni mattina scontenti di come si passerà la giornata quando si può decidere di dare una svolta alla propria esistenza e aprire una finestra su un mondo nuovo, o meglio, una città nuova. La scelta della meta del trasferimento, però, non potrà essere casuale. Il rischio è di peggiorare ulteriormente la situazione spostandosi in un luogo non adatto alle proprie esigenze. Fortunatamente, InterNations – la comunità più nota e affidabile di espatri di tutto il mondo – ha stilato una classifica delle dieci migliori città in cui espatriare.

Il podio delle città migliori per cambiare vita

La medaglia d’oro spetta a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. La città è adatta a cambiare vita perché è accogliente e ospitale e ci si adatta facilmente alla cultura locale. In più è cordiale, economica e caratterizzata da semplicità nel trovare un alloggio perfetto per le proprie esigenze e per il budget a disposizione.

Medaglia d’argento per Malaga, in Spagna. Il vantaggio maggiore è economico – la vita locale costa poco secondo gli espatriati. Segue la cordialità dei suoi abitanti. Si troveranno facilmente nuovi amici, le persone sono aperte, gentili e socievoli.

Il terzo gradino del podio è occupato da Dubai. Medaglia di bronzo per la città nota per il lusso e lo svago che gli espatriati definiscono come un’ottima meta per cambiare vita ricominciando totalmente da zero. Non occorre parlare la lingua locale, la gente è accogliente, le persone sono socievoli e il clima è ideale.

Continuiamo a conoscere la classifica

Ad un passo dal podio c’è Sidney, in Australia. La qualità della vita urbana è di alto livello, il tempo libero si vive in allegria approfittando di tante attività differenti e le cure mediche sono eccellenti. Gli espatriati, poi, si sono dichiarati soddisfatti del clima. Seguono Singapore, città sicura, moderna e ricca di opportunità e Ho Chi Minh City in Vietnam, luogo economico in cui non serve un reddito alto per vivere agiatamente.

Le ultime quattro posizioni sono occupate da città splendide che risultano essere perfette per chi desidera cambiare vita e trasferirsi. Parliamo di Praga (ottime opportunità lavorative), Città del Messico (vita sociale eccellente), Basilea in Svizzera (qualità della vita ineccepibile) e Madrid (ottimo clima, tanto svago e gente amichevole).

Restano fuori dalla classifica le città italiane. Le problematiche principali riguardano la ricerca di un lavoro e la sicurezza.