Alcuni proprietari di immobili finalmente non saranno più tenuti a pagare l’IMU ingiustamente, ecco come mai.

Colpo di scena. Ecco cosa è venuto fuori da una sentenza del 13 dicembre della Commissione tributaria della Toscana. Attenti se siete tenuti a pagare l’IMU, perché c’è un caso in cui invece sarete esentati. Ecco come sono andate le cose.

In pratica, il Comune di Livorno ha contestato la sentenza della Commissione tributaria provinciale sull’indebita percezione dell’imposta municipale unica dal 2015 al 2017 a proposito di una costruzione contenente otto immobili tutti occupati in maniera abusiva da persone che erano in stato di emergenza abitativa. Tale edificio, non era mai stato sgomberato dalle forze armate.

Cosa succede qua con l’IMU?

Quindi nessuna fretta nell’accaparrarsi il nuovo Bonus IMU 2022, perché potreste non dover pagare. La Cassazione infatti si è rifatta all’articolo 1140 del Codice Civile che dice: “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà […] se gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’Imu, questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori”.

Quindi il titolare dell’immobile non avendo benefici dal diritto di proprietà e non potrà godere del bene e non solo. Sarà, come dice ancora il Codice Civile, costretto a subire la diminuzione patrimoniale dello stesso, che consegue dal possesso di altre persone che lo deteriorano, ma senza pagare.

Per questo arriva il rimborso sull’IMU. Confedilizia denunciava da anni il fatto che molti proprietari fossero costretti a pagarla ed a pagare anche l’IRPEF. Il presidente Giorgio Spaziani Testa ha confessato che: “La Commissione tributaria regionale della Toscana è stata costretta a forzare un po’ il dettato normativo” per “stabilire per legge questo principio sia per la situazione in esame sia per altri casi eclatanti di vera e propria vessazione fiscale”. Ed ecco che finalmente dopo anni ci sarà chi non dovrà più pagare l’IMU, per una giusta ragione.