Quanto guadagna Elisabetta Casellati, presidente del Senato e tra i candidati a Capo dello Stato? Ecco le cifre che non ti aspetti.

Presidente del Senato, il nome di Elisabetta Casellati rientra tra quelli dei candidati a diventare Capo dello Stato.

Con le elezioni del Presidente della Repubblica in corso, in effetti, non è da escludere un possibile trasloco di Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati al Quirinale. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei.

In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Elisabetta Casellati: chi è, altezza, carriera

Nome: Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati

Altezza: 169 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 12 agosto 1946

Luogo di nascita: Rovigo

Nata a Rovigo il 12 agosto 1946, Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati, è alta 169 cm ed è del segno zodiacale del Leone. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara e in seguito si è specializzata in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

In seguito è stata ricercatrice universitaria presso l’Università degli Studi di Padova e ha esercitato la professione di avvocato matrimonialista. Ha aderito alla fondazione di Forza Italia nel 1994 ed è stata eletta per la prima volta senatrice alle elezioni politiche dello stesso anno.

Tranne che nel 1996, quando non venne eletta, per il resto Maria Elisabetta Alberti Casellati ha sempre ricoperto il ruolo di senatrice, sempre tra le fila di Forza Italia. In particolare è stata vice capogruppo e sottosegretaria alla Salute dal dicembre 2004 al maggio 2006.

Nell’ultimo governo Berlusconi, inoltre, è stata sottosegretaria alla Giustizia dal maggio 2008 al novembre 2011. Nel settembre del 2014 viene nominata membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

Alle elezioni politiche del 2018 si riconferma senatrice, per poi essere eletta Presidente del Senato, diventando così la prima donna a ricoprire, nella storia del nostro Paese, la seconda carica dello Stato. Nel 2022, inoltre, il suo nome rientra tra quelli dei candidati a diventare Capo dello Stato, dopo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Elisabetta Casellati: vita privata, marito, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Elisabetta Casellati si sa davvero ben poco. È noto, comunque, che è sposata con l’avvocato Gianbattista Casellati, con il quale ha anche lavorato. Dal loro matrimonio sono nati due figli, ovvero Ludovica e Alvise.

Elisabetta Casellati: quanto guadagna e patrimonio

Per sapere quanto guadagna Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati, bisogna ricordare che, come riportato da Money, lo stipendio mensile del Presidente del Senato comprende un’indennità di parlamentare pari a 5 mila euro al mese e un’indennità di ufficio pari a 4.223 euro.

A questi vanno ad aggiungersi una diaria di 3.503 euro e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Al mese, quindi, percepisce 16.416 euro, ovvero 196.992 euro all’anno.

Entrando nei dettagli, inoltre, interesserà sapere che nell’ultima dichiarazione dei redditi del 2021, con riferimento all’anno di imposta 2020, Elisabetta Casellati, così come si evince dal sito del Senato, ha dichiarato un reddito imponibile pari a 255.970 euro.

Elisabetta Casellati: Instagram

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, ha anche un account su Instagram seguito da molti follower.