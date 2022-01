Aziende terze mettono in vetrina dei device interessanti a prezzi irrisori. Un ulteriore slancio per Amazon, che beneficia del buon momento per gli affari.

La regola numero uno del mercato, qualunque esso sia, è cogliere l’occasione. Difficilmente, infatti, le condizioni ideali per un particolare acquisto si creano due volte.

Vale per tutto, web compreso, dove pure le occasioni sembrano susseguirsi con una frequenza maggiore vista la possibilità di acquistare anche dei prodotti usati tutto sommato in buono stato. Alcune circostanze, però, richiedono destrezza e colpo d’occhio. Specie nel momento in cui è Amazon a far viaggiare le offerte migliori, mettendo a disposizione alcuni dei prodotti più gettonati del settore tech a dei prezzi irrisori. Niente di strano: la creatura di Jeff Bezos non è nuova a simili colpi a effetto, i quali hanno contribuito a consolidarne la leadership nell’ambito dell’e-commerce.

Stavolta, però, Amazon ha deciso davvero di stupire. Anche se, va detto, non si tratta di prodotti ex novo ma venduti da terzi. E’ il prezzo, però, a lasciare di stucco: appena 2 euro o poco più per gadget e prodotti tech di livello elevato. In pratica, la società beneficia dell’azione dei suoi internauti che, tramite i canali della piattaforma, mettono a disposizione dei dispositivi a prezzi che, di norma, dovrebbero essere molto più elevati. E Amazon di certo finisce per beneficiarne.

Amazon, prodotti tech a 2 euro: di cosa si tratta

Nessuna promozione particolare quindi. Semplicemente un buon momento per cogliere occasioni che, magari, fra un mese non ci saranno più. Device, gadget tech e dispositivi utili per la vita di tutti i giorni finiscono in una sorta di vetrina, con aziende terze che posizionano i loro prodotti su un canale privilegiato. In tal modo, il ventaglio degli affari è decisamente più ampio, così come il bacino degli utenti che potrebbero acquistare i pezzi in questione. Unica variabile da tenere in considerazione è il prezzo di spedizione. Il quale, però, non supererà in nessun caso i 2 euro. Un affare doppio quindi, pur dovendo sommare di fatto due costi distinti. Anche per questo Amazon entra di diritto nell’affare.

Una precisazione è meglio farla. Fra le offerte non si troveranno smartphone, modelli di Alexa o cose simili. Piuttosto, le aziende propongono dei device utili ma facilmente reperibili a buon mercato. Basti pensare al Kit per Auto con Jack da 3,5 mm. Un adattatore per Ricevitore audio musicale AUX Automatico, al prezzo irrisorio di 1,19 euro. Oppure UK 4 Porte USB, un caricabatteria da viaggio a soli 1,99 euro. Anche l’adattatore cavo da USB C con Jack 3,5 Tipo C, utilizzabile anche per auricolari audio USB potrebbe essere un affare: il prezzo è di appena 0,99 euro. Ancor meno soldi (0,59 euro) per la Mini clip in metallo per Lettore MP3 (supporto TF Card). Magari non tutto serve davvero ma, visti i prezzi, c’è da scommettere che il successo sarà discreto lo stesso.