Un fenomeno, se cosi può essere chiamato che lascia perplessi milioni di utenti dell’azienda top nello shopping on line.

Il fenomeno Amazon ha ormai fatto breccia nelle abitudini di miliardi di utenti in tutto il mondo. Inutile dire quanto al cittadino piaccia questo tipo di dinamica. Scegliere il proprio prodotto all’interno di un catalogo letteralmente infinito, valutare pro e contro riguardo prezzo e quant’altro e poi far partire l’ordine, il più delle volte con spedizione gratuita, se si gode della abbonamento Prime, sottoscrivibile per poche decine di euro l’anno. Il gioco è fatto, Amazon è il leader assoluto dello shopping on line. Ma c’è qualcosa che spesso non torna.

A volte, grazie ad inchieste giornalistiche ci troviamo di fronte a fatti che nemmeno si riusciva a considerare. La possibilità, in alcuni casi, che non sia davvero tutto oro quello che vediamo luccicare ormai da anni, diventa più che concreta. Cosi da un giorno all’altro grazie ad un video pubblicato su Twitter da un reporter della Cbs veniamo a conoscenza di dinamiche come detto assolutamente ignorate prima d’ora. Una grossa ombra cala insomma su Amazon.

Amazon, pacchi rubati alla luce del sole: negli Stati Uniti c’è un posto che nessuno prima d’ora conosceva.

Keep hearing of train burglaries in LA on the scanner so went to #LincolnHeights to see it all. And… there’s looted packages as far as the eye can see. Amazon packages, @UPS boxes, unused Covid tests, fishing lures, epi pens. Cargo containers left busted open on trains. @CBSLA pic.twitter.com/JvNF4UVy2K — John Schreiber (@johnschreiber) January 13, 2022

John Schreiber, reporter della CBS, che seguendo seguendo una pista sulla quale ha fermamente creduto sin dall’inizio ha scoperto una serie di dinamiche assolutamente inimmaginate prima d’ora. Siamo a Los Angeles, Stati Uniti, e quello che mostrano le immagini documentate dello stesso Schreiber lasciano perplessi milioni e milioni di utenti di tutto il mondo. Veri e propri attacchi ai convogli merci nella zona di Lincoln Heights. Il saccheggio sistematico di centinaia di pacchi destinati ad utenti di tutto il paese senza alcun tipo di resistenza.

Amazon, oggetti tecnologici da 1 centesimo e non è un errore: quali sono e dove trovarli

La Union Pacific, celebre società ferroviaria , ha reso pubblici dei dati assolutamente allarmanti: “la media è di 90 container svuotati al giorno, i danni ammontano già a 5 milioni di dollari, c’è stata una crescita degli episodi del 365% nel solo mese di ottobre, una tendenza costante negli ultimi due anni, uso di armi, ripetute aggressioni al personale. L’UP, che ha la sua polizia, chiede misure più severe, in quanto gli arrestati – già un centinaio – rischiano pene lievi.

A seguito di quella che è diventata una vera e propria inchiesta è nato un vero e proprio scontro politico ed istituzionali. I repubblicani hanno chiesto spiegazioni al governatore Gawin Newsom dei fatti documentati dal video del reporter. Il sistema, cosi come documentato è più che mai consolidato. Già da diversi anni spiega lo stesso Schreiber si assiste a simili fenomeni. Al confine tra California e Nevada, ad esempio, nel deserto di Mojave, vere e proprie squadre a bordo di pick up restavano in attesa dei vari treni in un punto dove questi erano costretti a rallentare a causa di una forte pendenza.

A quel punto le squadre di malintenzionati assaltavano i convogli con azioni assolutamente coordinate, riuscendo spesso a mettere le mani su prodotti elettronici di elevato valore. In caso contrario questi si accontentavano anche di materiale di poco conto, purché sottratto agli stessi convogli. Gli utenti attendono dunque spiegazioni e l’evolversi della vicenda. Amazon dal canto suo dovrebbe spiegare come sia possibile che oggi continuino ad accadere fatti come quelli documentati dal video. Non è tutto oro quello che luccica, almeno non tutto, questo è più che mai sicuro.