Covid e Legge 104, esistono alcune norme specifiche che definiscono il rapporto. Vediamo quali sono per sapere come muoversi tra pandemia e quarantena.

La pandemia da Covid 19 non accenna a placarsi, la variante Omicron sta creando seri problemi e le persone in quarantena aumentano vertiginosamente. Come comportarsi con riferimento alla Legge 104?

L’emergenza sanitaria continua e le problematiche in famiglia legate alla scuola e all’attività lavorativa aumentano. L’Omicron si diffonde velocemente e il numero di positivi è in costante crescita. Il Governo sta cercando di limitare le quarantene e di differenziare le direttive tra vaccinati e non vaccinati. In più, occorre tenere conto dei soggetti con Legge 104 e dei familiari che assistono un familiare con una disabilità. Quali sono le norme da conoscere per sapere come comportarsi durante la pandemia e in quarantena?

Covid e Legge 104, le direttive del Governo

Il congedo Covid per figli disabili è stato prorogato. Ciò significa che i genitori in modo alternato possono astenersi dal lavoro per assistere il figlio con disabilità. Attenzione, però, alla condizione necessaria per richiedere il congedo. Parliamo della necessità che il figlio frequenti una scuola oppure un centro diurno assistenziale.

Rispettando tali condizioni, sarà possibile fruire del congedo Covid per i figli con Legge 104 indipendentemente dall’età o dalla convivenza con il figlio stesso. La richiesta potrà essere inoltrata nel momento in cui la persona affetta da disabilità risulta positiva al Covid oppure deve osservare un periodo di quarantena. Allo stesso modo, la domanda di congedo potrà essere richiesta e concessa in seguito alla chiusura del centro di assistenza diurno o alla sospensione dell’attività didattica in presenza.

Quando l’attività didattica viene sospesa

Le regole sulla quarantena e la sospensione dell’attività didattica sono cambiate pochi giorni fa e variano in base alla scuola frequentata. I genitori di un bambino con Legge 104 che frequenta la Scuola dell’Infanzia devono sapere che anche in presenza di un solo caso positivo scatterà l’obbligo della quarantena di dieci giorni per tutti.

Nella scuola primaria, invece, con un positivo scatta la sorveglianza che consiste nell’effettuare un tampone 0 e uno dopo cinque giorni dal contatto stretto. I bambini continueranno ad andare a scuola. Se i positivi sono due, invece, inizia la quarantena di dieci giorni con lo svolgimento della Dad. Nelle scuole medie e superiori, invece, con un positivo è prevista l’auto-sorveglianza. Non verranno effettuati tamponi ma ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2. Le lezioni continueranno in presenza. Con due positivi, invece, scatta la dad per i non vaccinati, i vaccinati da più di 120 giorni e chi è guarito dal Covid da più di 120 giorni. I vaccinati con booster o da meno di 120 giorni continueranno a frequentare in presenza. Da tre positivi in su scatta dad e quarantena per tutti.