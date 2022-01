Acquistare uno smartphone con un Cashback fino a 100 euro, non un sogno ma pura realtà. Scopriamo quale marchio ha attivato l’imperdibile promozione.

Si chiama Vivo Cashback la promozione attivata dal marchio Vivo, il noto produttore che sta cercando di ampliare la sua fetta di mercato stuzzicando gli utenti.

Vivo è un’azienda che esiste da 25 anni ma che ha impiegato un po’ di tempo per uscire dai confini della Cina ed irrompere in Italia. La sfida del decennio del 5G ha spinto il produttore ad affermarsi nel mercato puntando sulla tecnologia di quinta generazione. Nel 2019 Vivo è approdato in Europa e in un paio di anni ha conquistato un gran numero di utenti. L’ultima accattivante novità si chiama Vivo Cashback ed è una promozione unica legata all’acquisto di uno smartphone.

Autostrade, il Cashback è pronto: ecco dove viaggia il rimborso

Smartphone con Cashback, l’iniziativa di Vivo

La promozione ideata da Vivo consente di acquistare uno smartphone a scelta e ricevere fino a 100 euro di rimborso. L’iniziativa è attiva da ieri 24 gennaio e lo sarà fino al 20 marzo 2022. Il cliente potrà decidere di acquistare uno tra tre modelli inclusi nella promozione. Ci riferiamo a X60 Pro 5G, Vivo V21 5G e Y72 5G.

Il cashback è differente a seconda del modello scelto. Il massimo è 100 euro con l’X60 Pro mentre il rimborso minimo è di 30 euro con l’Y72. Optando per il modello V21, invece, si riceverà un cashback di 70 euro. L’acquisto potrà avvenire presso i punti vendita fisici oppure online.

Vivo X60 5G, il top di gamma

Conosciamo meglio i tre device per decidere quale acquistare ottenendo il rimborso. X60 è un vero top di gamma. E’ dotato di tre fotocamere ZEISS e ha Gimbal 2.0 integrato. Il device ha la funzionalità Extended RAM 2.0 che consente di aggiungere 4GB di memoria e supporta le nuove reti 5G. Ha un grande display da 6,5″ con alta risoluzione e uno spessore di 7,6 mm. Il sistema operativo è Android 11 Origin e il prezzo si aggira intorno ai 700 euro.

Cashback di Poste Italiane: chi sono i fortunati destinatari?

Vivo V21 5G, altro smartphone con cashback

Passiamo a Vivo V21, un modello sofisticato e molto sottile, dotato di selfie camera da 44 Mega Pixel, Dual Selfie Spotlight, della funzionalità Extended RAM 2.0 e di un design ergonomico e leggerissimo. Lo schermo Amoled FHD + da 6,44″ regala colori brillanti e autentici mentre il processore MTK Dimensity 800U Cora-core da 7 nm garantisce la massima fluidità di funzionamento e prestazioni eccellenti.

Vivo Y72, ottimo rapporto qualità/prezzo

Concludiamo con Vivo Y72, un device dotato di fotocamera principale da 64 mega pixel, una batteria da 5.000 mAh, funzionalità Extended RAM 2.0 e della tecnologia Fast Charge per una durata ancora maggiore. L’esperienza d’uso è fluida e la qualità dello smartphone ottima in relazione al costo (circa 250 euro).