Compiere operazioni di versamento di denaro contante direttamente dal Postamat è finalmente realtà. Tutto quel che c’è da sapere a riguardo

Quante volte abbiamo sperato di poter versare del denaro tramite gli sportelli di Poste Italiane? Finalmente è possibile con pochi semplici passaggi.

Una novità piuttosto attesa dai proprietari di conti e libretti postali è finalmente realtà. D’ora in poi sarà possibile versare denaro direttamente dai Postmat presenti fuori gli istituti postali.

Quindi chi dispone di un libretto di risparmio o di un conto BancoPosta può usufruire di questa innovativa possibilità, che si va ad aggiungere al prelievo. Vediamo però quali passaggi bisogna compiere per portare a termine l’operazione di deposito.

Come versare denaro contante utilizzando i Postamat

Grazie ai nuovi Postamat Cash-In basta inserire la propria carta libretto o Postamat e sul display compare la scritta “versamento contanti”. Una volta selezionata, bisogna digitare il Pin. A quel punto si possono inserire i contanti nell’apposita fessura.

I tagli validi sono compresi tra 5 e 100 euro e non dovranno presentare graffette o elastici. Successivamente sul monitor compare un riepilogo della cifra versata indicando il taglio di ogni singola banconota, il numero di pezzi e ovviamente il totale.

Si può poi concludere il tutto o procedere con un ulteriore versamento. In caso di conferma viene immediatamente stampato uno scontrino comprendente i dettagli. Al momento però il piano è in fase embrionale visto che in tutto il territorio nazionale sono disponibili appena 20 ATM Postamat Cash-In.

Sono più luminosi rispetto ai loro predecessori e le banconote sono protette grazie alla videosorveglianza ed in più hanno sofisticati dispositivi di sicurezza. Per quanto concerne il funzionamento, eccetto questa nuova modalità, hanno le stesse impostazioni di quelli vecchi, come il pagamento delle utenze, le ricariche telefoniche e quelle Postepay.

Altro aspetto molto importante soprattutto in una fase storica come questa dove le truffe sono sempre dietro l’angolo è la soluzione anti-skimming grazie alla quale non si possono clonare le carte di credito.