Il jackpot vola e fa sognare gli italiani. Per qualcuno oggi è una domenica assolutamente speciale. Tutte le cifre.

Non arriva il tanto agognato “6”, gli italiani nemmeno questa volta potranno festeggiare la massima vincita al Superenalotto. Nel frattempo le vincite però arrivano lo stesso, perchè sempre gli italiani sono consapevoli del fatto che in un momento storico tanto particolare a risollevarli parzialmente o totalmente potrebbe arrivare soltanto una vincita grandiosa. Si perchè su questo bene o male sono tutti d’accordo, il cambio di vita, quello che all’improvviso stravolge tutto e tutti può arrivare soltanto dal Superenalotto.

Il jackpot nel frattempo si fa importante, molto importante. Non che prima non lo fosse, ma è chiaro che man mano che i giorni passano, sempre più imponentemente vediamo scorrere quella cifra fino ad arrivare oggi ad una cifra, che, certamente, cambierebbe in ogni senso la vita del fortunato, eventuale vincitore. 145 milioni di euro. Siamo ancora sotto, certo all’ultima cifra vinta con un “6” al Superenalotto, i 156 milioni di Montappone, nelle Marche. Ma poco importa, sono tanti soldi, e chiunque li vincerebbe volentieri.

Superenalotto, pioggia di soldi anche senza “6”: si vince con i “5” ed i “4”, ecco tutte le cifre

A vincere stavolta, cosi come anticipato non sono i “6” per quello si dovrà aspettare ancora, si spera davvero poco. A vincere in questo concorso del Superenalotto del 22 gennaio 2022 sono ben quattro fortunati giocatori che hanno indovinato un “5” abbastanza prezioso. Il premio è infatti di ben 60.626,79 euro, ovviamente per ciascun vincitore. Cinque invece i “4 stella” che hanno portato ai fortunati vincitori un premio davvero niente male, ben 30.619 euro, anche in questo caso, chiaramente per vincitore. Il Superenalotto insomma convince gli italiani e diventa vera e propria ancora di salvezza, ipotetica, di speranza, più che altro.

Di seguito tutti i premi assegnati dal concorso del 22 gennaio 2022 del Superenalotto:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 143.944.085,12 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 60.626,79 € 4 4 punti 306,19 € 823 3 punti 23,26 € 32.175 2 punti 5,00 € 478.577

Il Superenalotto cosi come affermato anche in precedenza diventa in qualche modo ancora di salvezza, pretesto di speranza per gli italiani, almeno per quelli che abitualmente tentano la fortuna con i sei numeri da indovinare, tutti insieme per una vincita davvero da sogno. Una vincite che offre l’opportunità di resettare tutto, ogni cosa e ripartire da zero. Una vincita che all’improvviso decide in qualche modo di impossessarsi della nostra vita e potenzialmente di portarla in qualsiasi direzione. Gestire il tutto, al di la di ogni cosa, non è certo qualcosa di semplice.

Oggi il Superenalotto ha deciso per i soli “5” e “4”, più in la, si spera presto deciderà di premiare un fortunato vincitore, o magari due con la cifra massima, quel jackpot che al momento ha raggiunto i 145 milioni di euro, davvero niente male, in prospettiva. L’ultima volta, a Montappone, nelle Marche fu festa grande. Un intero paese letteralmente esploso di gioia e soddisfazione per un premio da 156 milioni di euro, assegnato, forse ad un suo cittadino. Il forse è d’obbligo, perchè ad oggi, nonostante i mesi trascorsi non si ha ancora chiara l’identità di quest’ultimo.

Il jackpot, insomma, attende di benedire, se cosi si può dire, la vita del prossimo fortunato vincitore. Si spera davvero presto. Il tempo passa ed il contesto non è certo dei migliori, le prospettive poi, non ne parliamo nemmeno. L’attesa è snervante, i cittadini, i giocatori, lo sanno bene. Il premio, prima o poi verrà fuori, certo, ma l’attesa è insostenibile lo stesso. Andrà meglio la prossima volta insomma, almeno si spera.