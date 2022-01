Il Superenalotto continua a regalare grandi soddisfazioni agli italiani. Il jackpot ormai alle stelle alimenta i sogni dei giocatori.

Il paese è ancora ipnotizzato dal Superenalotto e da quel jackpot che cresce sempre di più ad ogni concorso. Le ultime vincite delle passate settimane hanno di certo stimolato le giocate in vista di un jackpot che da un momento all’altro potrebbe letteralmente stravolgere la vita del prossimo fortunato vincitore del tanto ambito “6”. Sestina vincente che ormai rappresenta una vera e propria chimera per i giocatori italiani. L’ultima sua apparizione resta quella dello scorso maggio. 156 milioni di euro nel comune di Montappone nelle Marche.

L’ultimo concorso del Superenalotto, del 18 febbraio ha consegnato un’immagine abbastanza chiara di quello che è l’andamento ormai standard delle vincite negli ultimi mesi. Il jackpot è arrivato all’incredibile cifra di 143,3 milioni di euro, quindi ancora una volta niente sei, cosi come anticipato. Vincono invece i “5”, come spesso ultimamente succede. Ottime entrate anche per due “4 stella” assolutamente da sogno. Gli italiani insomma continuano a vincere e a sperare che il vento possa di colpo cambiare.

Superenalotto, cresce il jackpot ma a far festa sono i “4”: 33mila euro per due fortunati

I “5”, nell’ultimo concorso del 18 gennaio sono addirittura sei. Ad ogni fortunato giocatore la cifra di 33.824,56 euro. Niente male per una vincita considerata minore, se pensiamo agli importi milionari che agitano i sogni dei giocatori medi. Il rammarico certo è grande per non aver centrato l’ultimo numero vincente, a quel punto, certo il discorso sarebbe stato del tutto diverso. Gloria anche per due “4 stella” che riescono a portarsi a casa un importo addirittura superiore a quello vinto dai “5”, 39.781 euro. Una giornata ricca di soddisfazione insomma per i giocatori italiani.

Di seguito il riassunto delle vincite successive all’ultimo concorso del 18 gennaio:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 141.804.641,73 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 33.824,56 € 6 4 punti 397,81 € 534 3 punti 33,96 € 18.489 2 punti 6,32 € 305.811

La situazione insomma è abbastanza chiara. Il jackpot da più di 140 milioni di euro ha letteralmente ipnotizzato gli italiani. L’attesa è tutta per il sei, è chiaro che i giocatori ambiscono ormai soltanto a quello. Al momento gli ultimi ricordi di una affermazione assolutamente straordinaria, cosi come anticipato sono legati alla vincita di Montappone dello scorso maggio, 156 milioni di euro ed un paese letteralmente esploso tra gioia, soddisfazione ed esposizione mediatica.

Li, nelle Marche i cittadini furono letteralmente travolti dall’evento. Si chiedeva a voce alta l’impegno da parte del vincitore in quella che era la cosa pubblica del piccolo centro. Il sindaco addirittura chiese la costruzione di una casa di riposo per gli anziani del posto. Ad oggi, però, cronache alla mano, nessuna risposta è arrivata dal neo milionario. Soltanto una chiamata alla tabaccheria che aveva effettuato la giocata vincente ed un ringraziamento più che mai di rito.

Il Superenalotto insomma tiene con il fiato sospeso il paese. Le ultime vincite fanno ben sperare, segno forse che qualcosa si sia effettivamente messo in moto, in un momento tanto complesso e per molti addirittura drammatico. Al momento la speranza degli italiani è tutta riposta in quei sei numeri che potrebbero letteralmente stravolgere la vita del prossimo vincitore. L’attesa è per certi veri snervante, gli italiani lo sanno, il giocatore tipo lo sa. Il prossimo concorso potrebbe capovolgere ogni situazione? L’ipotesi non sarebbe male.