Ancora una vincita al Superenalotto. Cinque numeri messi in fila con una giocata davvero spettacolare. I dettagli.

In città nessuno voleva crederci, proprio li la dea fortuna ha deciso di destinare una montagna di soldi, proprio li, all’improvviso una pioggia incredibile di euro ha bagnato il fortunato vincitore. L’autore della giocata che ha sorpreso tutti. Più di centomila euro per un cinque, l’unico della giornata, che ha davvero lasciato tutti di stucco. In Calabria, dove è stata realizzata la vincita è stata subito festa grande. La notizia ha fatto il giro delle ricevitorie, dei portoni, dei negozi, delle vie. Tutti, ora, cercano il fortunato vincitore.

Il “6” ancora una volta resta lontano da radar. L’ultimo, come ben si sa, risale allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore i Montappone nelle Marche riuscì nell’incredibile impresa di aggiudicarsi una sestina a ben 156 milioni di euro, ma quella è tutt’altra storia. Oggi, si vince ancora una volta con un cinque, molto più modesto, molto più gestibile, come vincita stessa. 132.920,52 euro ed al posto di Montappone c’è Lamezia Terme, in Calabria. Il jackpot intanto raggiunge l’incredibile cifra di 138,2 milioni di euro.

Superenalotto, ancora si vince con i “5”: i dettagli del successo di Lamezia Terme

In provincia di Catanzaro, dunque, è festa grande. Come detto, in città, la notizia è girata in pochissimi minuti, giusto il tempo di realizzare l’ufficialità della vincita che si cercava in strada il potenziale vincitore. La ricevitoria Tabacchi Curcio in corso Giovanni Nicotera 72 ha effettuato la giocata vincente che ha subito portato gioia e soddisfazione nella zona. Per quel che riguarda le altre vincite di giornata, da segnalare tre “4” stella da 32.365 euro ciascuno. Premi considerati minori, certo, ma che rappresentano ugualmente delle gran belle soddisfazioni per i neo vincitori, soddisfazioni soprattutto inaspettate.

Superenalotto e Oroscopo, i segni baciati dalle stelle nel 2022: chi festeggerà una vincita?

Tutte le vincite dell’ultima estrazione del Superenalotto di lunedi 10 gennaio 2022:

CATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 1 132.920,52 € Punti 4 440 323,65 € Punti 3 16.074 25,79 € Punti 2 245.218 5,16 €

In Italia, insomma, torna più che ma la febbre del gioco, il jackpot da sogno che quasi quasi ripercorre i tratti dell’ultimo assegnato a maggio, siamo già quasi a 140 milioni di euro. Il momento è particolare, la voglia di speranza è forte nei cittadini, niente in questa particolare fase è in grado di fornire adeguate certezze per il futuro. Provvisorietà e per l’appunto incertezza governano ormai da anni nel nostro paese. Cambiare la propria vita? Fare in modo che questa diventi tutt’altro? E’ possibile, alla fine, in un certo modo, soltanto con il Superenalotto.

Gli italiani lo sanno e proprio in questo modo provano a forzare quello che la sorte da qualche anno a questa parte non riesce mai a portare. Il destino insomma, la fortuna, loro provano a richiamarla a se, come? Con l’insistenza. Bastasse questo, direbbe qualcuno. Il tutto tiene viva proprio quella speranza di cui si diceva prima. Il “6” rimasto a Montappone, nelle Marche, non vuole saperne di venire fuori. Quasi 140 milioni insomma, per un potenziale vincitore, che ad oggi, si può dire, saprà bene che dopo una vittoria del genere la vita, è tutt’altra cosa.