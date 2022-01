Ottime notizie per questi segni zodiacali che dovranno aspettarsi un 2022 all’insegna della fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Il nuovo anno è ormai arrivato e speriamo porti con sé delle notizie positive, soprattutto considerando che arriviamo da due anni che si sono rivelati particolarmente difficili per via dell’impatto negativo del Covid, sia per quanto riguarda i rapporti economici che sociali. In molti, purtroppo, si sono ritrovati a dover fare i conti con delle minori entrate a causa delle varie chiusure a cui sono state costrette molte aziende.

Proprio per questo motivo non crea stupore il fatto che in molti sperino in un 2022 migliore, in grado di portare fortuna e soprattutto permettere di mettere alle spalle molte situazioni negative. Ebbene, in tale contesto interesserà pertanto sapere che vi sono alcuni segni zodiacali che dovranno aspettarsi un nuovo anno all’insegna della fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi sarà baciato dalle stelle nel 2022.

Oroscopo, fortuna e lavoro, i segni zodiacali baciati dalle stelle nel 2022: ecco di quali si tratta

La fortuna, come noto, è cieca. In alcuni casi, però, sembra vederci davvero molto bene. Per questo motivo non crea stupore il fatto che in molti decidano di volgere un occhio di riguardo al mondo dell’astrologia, in modo tale da sapere quali siano i segni zodiacali più fortunati.

Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto l’Oroscopo di Barbanera, grazie al quale è possibile sapere quali siano i segni zodiacali più fortunati del 2022. Ebbene, come riportato da IlTempo.it, si tratta dei seguenti:

Ariete . Tra i segni zodiacali più fortunati del 2022 si annoverano coloro nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Quest’ultimi, infatti, avranno dalla loro parte i pianeti Giove, Marte e Saturno. Guidati da questi pianeti e dal proprio entusiasmo, le persone dell’Ariete non falliranno un colpo e potranno portare a casa grandi soddisfazioni.

. Tra i segni zodiacali più fortunati del 2022 si annoverano coloro nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Quest’ultimi, infatti, avranno dalla loro parte i pianeti Giove, Marte e Saturno. Guidati da questi pianeti e dal proprio entusiasmo, le persone dell’Ariete non falliranno un colpo e potranno portare a casa grandi soddisfazioni. Pesci . Anche coloro nati sotto il segno zodiacale dei Pesci saranno baciati dalla dea bendata nel corso dei prossimi 12 mesi del nuovo anno. Le persone nate sotto il segno zodiacale dei Pesci potranno beneficiare dell’influsso positivo Giove e Nettuno. Ma non solo, la dea bendata guiderà i vari eventi che li vedono protagonista.

. Anche coloro nati sotto il segno zodiacale dei Pesci saranno baciati dalla dea bendata nel corso dei prossimi 12 mesi del nuovo anno. Le persone nate sotto il segno zodiacale dei Pesci potranno beneficiare dell’influsso positivo Giove e Nettuno. Ma non solo, la dea bendata guiderà i vari eventi che li vedono protagonista. Gemelli. Sul podio dei segni zodiacali più fortunati del 2022 troviamo anche coloro nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Quest’ultimi potranno beneficiare dell’influenza positiva di Marte e Saturno che contribuiranno a stimolare la voglia di fare. In questi modo le persone nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli potranno avere grandi soddisfazioni sia al lavoro che dal punto di vista amoroso.

Oroscopo, fortuna, lavoro e amore nel 2022: cosa dicono le stelle

Oltre a quanto scritto fino ad ora, bisogna sapere che vi sono alcuni ambiti, in particolare, in cui alcuni segni eccelleranno più di altri. Entrando nei dettagli bisogna sapere che per quanto riguarda l’amore, le persone nate sotto il segno zodiacale del Toro, del Cancro, della Bilancia, del Sagittario e dei Pesci manifestano una dedizione totale verso chi amano.

Soffermandosi sull’ambito lavorativo, a poter raggiungere posizioni ambite in poco tempo saranno le persone nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli e dell’Acquario. Le persone nate sotto il segno zodiacale del Toro, della Vergine e del Capricorno, invece, potranno contare per tutto l’anno di una grande tenacia e forza persuasiva con i propri collaboratori e colleghi.

Ovviamente Oroscopo e fortuna non sono delle scienze esatte e per questo non bisogna dare per scontato che i segni zodiacali finora citati saranno effettivamente baciati dalla dea bendata nel corso del 2022. Allo stesso tempo non bisogna mai dimenticare che la fortuna aiuta gli audaci e per questo motivo solo provandoci sarà possibile beneficiare dell’influsso positivo delle stelle nel corso del nuovo anno appena iniziato.