Il noto portale di viaggi TripAdvisor ha redatto la classifica delle 25 città dove si mangia meglio nel 2022. Presenti anche tre italiane, scopriamo quali

Mangiare bene durante un viaggio rende sicuramente la vacanza più armoniosa, per questo è bene saper scegliere la giusta destinazione che concili bellezza e buona cucina.

Una delle classifiche più interessanti di questo inizio 2022 è quella relative alle città del mondo in cui si mangia meglio. Soprattutto per gli italiani è un surplus importante sapere come muoversi in tal senso, ma in fin dei conti questo aspetto accomuna un po’ tutto il mondo.

Per questo può essere di grande aiuto la classifica delle migliori 25 città del mondo in cui mangiare cibo di maggiore qualità. A redigerla è stato il celebre portale di viaggi TripAdivsor, che ha messo insieme i dati relativi alle esperienze dei viaggiatori.

Città dove si mangia meglio: al primo posto c’è una perla italiana

Il primato in classifica spetta ad una delle nostre città più importanti e più rappresentative, ovvero Roma. La città Eterna è la meta preferita di tanti turisti provenienti da ogni parte del mondo ed è apprezzata oltre che per il suo immenso patrimonio culturale, anche per le emozioni che è in grado di suscitare a tavola.

Stando alle recensioni degli utenti, questo importante primato è merito di alcuni prodotti tipici della tradizione capitolina come le code alla vaccinara, i carciofi alla giudia, la pasta fresca, il caffè e il gelato.

A ciò va aggiunta la possibilità di mangiare in ristoranti che affacciano sugli scorci più belli e rinomati della città, magari con vista sui monumenti più importanti. Un punto molto importante per Roma, che deve fare tesoro di ciò per dare nuova linfa al movimento turistico, pesantemente falcidiato dal covid.

Per quanto concerne le altre posizioni nella speciale graduatoria ci sono anche altre due “belle d’Italia” ovvero Firenze e Napoli. Il capoluogo toscano è all’undicesimo posto e un po’ come Roma può offrire un mix tra le prelibatezze italiane e lo spettacolo di un vero e proprio museo a cielo aperto.

Napoli (al quattordicesimo posto) invece offre uno street food unico al mondo, capace di abbinare qualità e un dispendio di denaro non eccessivo. E poi che dire della pizza. Mangiarla con vista Vesuvio è un qualcosa che ogni viaggiatore deve vivere almeno una volta nella vita.

Passando alle mete estere il secondo posto spetta a Londra, il terzo a Parigi, il quarto a Dubai e il quinto a Barcellona. Di seguito le posizioni dalla sesta alla venticinquesima:

Madrid,

San Paolo,

New York,

Bamgkok,

Singapore,

Firenze,

Istanbul,

Lisbona,

Valencia,

Napoli,

Il Cairo,

Bordeaux,

Cartagena de Indias,

Lione,

New Orleans,

Città del Messico,

Hanoi,

Charleston,

Marrakech,

Hong Kong.

Insomma, tutte città cosmopolite in cui è possibile assaporare le cucine di tutte il mondo e al contempo lasciarsi deliziare da prelibatezze uniche, come quelle asiatiche, sudamericane e nordafricane che non sono reperibili in ogni angolo del globo.