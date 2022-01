Non ha iniziato come parrucchiera ma ha imparato a fare anche quello. L’ambito lavorativo della compagna di Federico Fashion Style è però un altro.

La sua recente partecipazione alla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, ha certamente arricchito il curriculum televisivo di Federico Lauri. Forse più noto col nome d’arte di Federico Fashion Style.

Uno dei parrucchieri più conosciuti del settore e d’Italia. Non solo per il suo lavoro eseguito anche per noti personaggi del mondo dello spettacolo ma anche (e soprattutto) per il suo programma Il salone delle meraviglie, dove accoglie una clientela variegata alla quale consiglia acconciature innovative e di tendenza. Un format che ha avuto un notevole successo, tanto da proiettare il suo nome nell’universo di quei vip a cui presta la sua competenza. Buona parte della popolarità della trasmissione è dovuta anche al suo personaggio: eccentrico, spiritoso e anche schietto al momento di consigliare gli avventori del suo negozio.

La sua partecipazione allo show di Milly Carlucci (quinto posto finale in coppia con Anastasia Kuzmina) non ha fatto che aumentarne il volume di popolarità, stimolando ulteriormente la curiosità dei fan del gossip sulla sua vita privata. Finora si sapeva il giusto: giovanissimo (classe 1989), ha iniziato la sua professione già a 13 anni, acconciando i capelli di sua mamma. Poi la formazione, l’apertura del primo salone ad Anzio e di altri negli anni seguenti, con un successo che cresce proporzionalmente agli affari, alle sue presenze in tv e al ricorso dei vip ai suoi servigi. Nel 2019, su Real Time, va in onda Il salone delle meraviglie. E il gradimento raddoppia.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu: coppia felice

Forse per l’eccentricità del suo personaggio, per gli atteggiamenti mostrati e anche per parecchi stereotipi duri a morire, sono state fatte le ipotesi più fantasiose sulla vita privata di Federico Lauri. Un chiacchiericcio a cui ha messo fine la compagna Letizia Porcu in persona. In una recente intervista concessa alla rivista Vero, la fidanzata storica del re dei capelli ha fatto sapere di vivere felicemente con Federico Fashion Style e la loro bambina, Sophie Maelle. Concittadina di Lauri, i due si conoscono da quasi vent’anni ma la loro relazione è iniziata ufficialmente nel 2013. Letizia è apparsa diverse volte nel programma di Federico anche se, stranamente, la sua passione non rispecchia quella del suo compagno. Anche se, per certi versi, l’ambito lavorativo è attinente.

Il settore prescelto è infatti quello della moda e il veicolo delle sue creazioni è il web. Letizia gestisce infatti un noto sito di shopping online, piuttosto popolare per gli abiti che propone. Con un successo che, chiaramente, sommato a quello del compagno fa di loro una coppia decisamente in voga. Questo non toglie che Letizia continui a offrire il proprio supporto anche a Federico Fashion Style e ai suoi negozi. Lo stesso parrucchiere ha infatti dichiarato che Letizia non ha mai fatto questo mestiere ma lo ha imparato per vederlo e per supportarlo. E continua a farlo, nei saloni di Roma, Anzio, Napoli e Milano. Una coppia solida, nella vita e nella professione.