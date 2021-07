Tra i parrucchieri più apprezzati e famosi d’Italia, quali sono i prezzi di Federico Fashion Style? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Noto per essere l’hair stylist dei vip, Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è senz’ombra di dubbio uno dei parrucchieri più apprezzati e famosi d’Italia. In grado di far risplendere le chiome di tutti i suoi clienti, è riuscito nel corso degli anni a dar vita ad una carriera ricca di soddisfazioni. Nato ad Anzio il 5 ottobre 1989, fin da piccolo ha sempre nutrito una grande passione per questa professione. Non a caso, già all’età di 5 anni, si divertiva ad acconciare i capelli della madre.

A soli 13 anni ha iniziato a lavorare presso un salone di parrucchiere di un amico del padre, per poi aprire, una volta diventato maggiorenne, il suo primo negozio ad Anzio. Da allora non si è più fermato, tanto da aprire altri punti vendita e arrivare a condurre, a partire dal 2019, il programma Il salone delle meraviglie. Un successo senza freni, con molti che sono inevitabilmente curiosi di scoprire quanto costi farsi fare i capelli da Federico Fashion Style. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamolo assieme.

Il salone delle meraviglie, quali sono i prezzi di Federico Fashion Style da Anzio a Napoli

Dopo aver aperto il suo primo negozio ad Anzio, Federico Fashion Style ha aperto altri due punti vendita a Corso Como a Milano e in Sardegna. Ma non solo, anche a Piazza di Spagna, a Roma, uno a Roma Eur e a Napoli. Proprio nel capoluogo campano l’hair stylist dei vip ha aperto a luglio del 2021 il suo nuovo salone che sorge in zona Vomero.

Proprio nel nuovo salone partenopeo Federico Fashion Style è impegnato in alcune riprese in vista della quinta stagione de Il Salone delle Meraviglie. Tra i programmi più seguiti e amati di Real Time, il noto hair stylist continuerà a tenere compagnia al pubblico a casa, mentre dona nuova vita ai capelli di coloro che decidono di affidarsi alle sue mani. Ma quanto costa farsi i capelli dal re de Il salone delle meraviglie?

Ebbene, bisogna sapere che i prezzi cambiano a seconda del punto vendita. Ad esempio un taglio da donna può costare 40 euro a Milano, 35 a Roma, 23 ad Anzio e 28 a Napoli. Ma non solo, nel Salone delle Meraviglie a Milano, fare shampoo, piega, colore e taglio viene a costare più di 100 euro.

Il listino prezzi di Federico Fashion Style

Entrando nei dettagli, ecco di seguito alcuni dei prezzi applicati nei saloni di Federico Fashion Style.

Anzio . Taglio donna con Federico: 48 euro Taglio donna: 23 euro; Shampoo + piega: 12 euro Colore (ritocco): 45 euro Colore intero: 70 euro Colore ad Henné: 60 euro Extension a fila singola: 300 euro Extension a fila intera: 1.200 euro

. Milano Taglio donna con Federico: 48 euro Taglio donna: 40 euro Shampoo + piega: 35 euro Colore (ritocco): 60 euro Colore intero: 120 euro Colore ad Henné: 80 euro Extension a fila singola: 300 euro Extension a fila intera: 1.200 euro

Roma Taglio donna con Federico: 48 euro Taglio donna: 35 euro Shampoo + piega: 25 euro Colore (ritocco): 55 euro Colore intero: 120 euro Colore ad Henné: 80 euro Extension a fila singola: 300 euro Extension a fila intera: 1.200 euro

Napoli Taglio donna con Federico: 48 euro Taglio donna: 28 euro Shampoo + piega: 15 euro Colore (ritocco): 45 euro Colore intero: 80 euro Colore ad Henné: 60 euro Extension a fila singola: 300 euro Extension a fila intera: 1.200 euro



In base al tipo di trattamento, inoltre, i prezzi possono aumentare, con il parrucchiere dei vip che propone prodotti e accessori con prezzi che oscillano dagli 80 ai 150 euro.Per informazioni più dettagliate, comunque, è possibile consultare il sito di Federico Fashion Style e visionare i prezzi applicati in ogni salone.