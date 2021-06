A partire dal dottor Nowzaradan fino ad arrivare ai suoi pazienti, quanto guadagnano i protagonisti di Vite al limite? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Il programma Vite al limite è senz’ombra di dubbio tra i più seguiti su Real Time. In molti, infatti, sono curiosi di scoprire l’evoluzione delle vicende dei protagonisti alle prese con delle situazioni particolarmente complicate per quanto concerne il peso. In loro aiuto, ricordiamo, giunge il noto chirurgo bariatrico Dr. Younan Nowzaradan, che presta il proprio servizio, pur di aiutare i protagonisti del docu-reality a perdere peso e riprendere in mano la propria vita.

Situazioni particolarmente complesse, con le storie dei vari personaggi che finiscono, inevitabilmente, per appassionare il pubblico a casa. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più sui protagonisti della trasmissione, come ad esempio quanto guadagnano. Oltre a perdere peso, con tanto di benefici in termine di salute, infatti, sono previsti dei compensi di tipo economico. Dei guadagni non affatto indifferenti, con il dottor Nowzaradan che, a quanto pare, può vantare un patrimonio da capogiro.

Vite al limite, quanto guadagnano i protagonisti: svelate le cifre che non ti aspetti

Ormai da anni Vite al limite appassiona un gran numero di telespettatori, interessati a scoprire l’evoluzione dei vari protagonisti del programma. Sono molti, in effetti, i pazienti che nel corso degli anni si sono affidati al dottor Nowzaradan pur di cercare di perdere peso. Storie che molto spesso nascondono dietro eventi drammatici, con il noto chirurgo pronto a venire in loro aiuto. Oltre a perdere chili, però, bisogna sapere che i vari personaggi di Vite al limite percepiscono anche dei compensi.

Quest’ultimi, stando a quanto si evince da alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che siano pari a ben 1500 dollari per la partecipazione al programma. A tale somma bisogna aggiungere altri 2500 dollari, grazie ai quale poter affrontare le spese di viaggio, al fine di poter raggiungere tranquillamente la clinica del chirurgo.

Ma non solo, come previsto da contratto, sono incluse le varie spese previste nel corso dell’anno di riprese, come ad esempio le medicine, ma anche visite, spese mediche ed interventi chirurgici. Esclusi, invece, gli interventi di chirurgia estetica, come ad esempio quello per la rimozione della pelle in eccesso. Se tutto questo non bastasse, i vari partecipanti percepirebbero altri 1500 dollari per prendere parte alla versione Vite al limite e poi….

Vite al limite, quanto guadagna il Dottor Nowzaradan

Protagonista indiscusso della trasmissione, non si può di certo non citare il dottor Nowzaradan. Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti, non è dato sapere con esattezza a quanto ammontino il suo patrimonio e guadagni. Stando a quanto riportato dal sito Comparalist, però, sembra che il noto chirurgo vanti un patrimonio netto pari a ben 4,5 milioni di dollari, frutto del suo lavoro come chirurgo che sul piccolo schermo.

Entrando nei dettagli, il suo stipendio dovrebbe essere pari a 250 mila dollari per il lavoro di chirurgo vascolare presso la Houston Obesity Surgery. A questo si va ad aggiungere quanto percepito per ogni intervento chirurgico eseguito. I compensi più alti, comunque, deriverebbero dalla sua attività sul piccolo schermo.