Una vincita davvero incredibile che arriva in un momento tanto delicato per le sorti del nostro paese. I dettagli.

Il Superenalotto regala ancora gioia e grandi soddisfazioni a cittadini italiani. I sogni tutti racchiusi in pochi numeri diventano realtà in pochi secondi grazie ad una estrazione benevola che in quell’occasione decide di premiare proprio quel fortunato giocatore. Il gioco del resto è questo, uno o più tentativi e la possibilità di arrivare al successo quasi esclusivamente grazie al fato, alla fortuna, al tocco fatato della dea che decide, metaforicamente parlando chi sorride e chi invece no. Vincere certo è difficile, complicato, ma non impossibile.

Lo sanno bene i fortunati vincitori delle ultime settimane. In Italia gli ultimi giorni sono stati un tripudio di trionfi, si potrebbe dire. Lotto, Superenalotto, 10eLotto, si è vinto ovunque e si è vinto bene. La Lombardia ultimamente letteralmente baciata dalla fortuna ha visto numerose vincite verificarsi entro i suoi confini. Stavolta però, la vincita al Superenalotto ch ha caratterizzato il concorso del 20 gennaio non può essere “assegnata” ad un’area geografica precisa. Il motivo? La giocata è arrivata on line. Il futuro, il progresso, spesso lo intravediamo anche grazie a questi piccoli cambiamenti.

Superenalotto, il trionfo con un “5+1” da favola: jackpot ormai arrivato alle stelle

Il “6” non sceglie di mostrarsi ancora una volta. La sua ultima apparizione risale allo scorso maggio. Successe a Montappone nelle Marche, li, in quei giorni avvenne qualcosa di davvero eccezionale, una vera e propria esplosione di gioia per una vincita che sembrava quasi essere di tutti. Ben 156 milioni finiti nelle tasche del fortunato vincitore, che stando alle cronache, almeno a quelle pervenute, non ha nemmeno più mostrato il suo volto. Oggi il discorso è completamente diverso, oggi si vince con un “5+1” di tutto rispetto.

Superenalotto, la vincita che gli stravolge la vita: non crede ancora ai suoi occhi

On line si vincono, grazie ad un “5+1” la bellezza di 613.155,97 euro, non parliamo di una cifra incredibilmente alta ma parliamo di una somma che di certo è capace di cambiare la vita ad una persona, soprattutto in momenti di forte incertezza come quello che attualmente viviamo. Il jackpot nel frattempo è arrivato a ben 143,8 milioni di euro, con la popolazione italiana letteralmente impazzita nel tentativo di portarselo a casa. La speranza, di certi tempi è anche questo, aggrapparsi magari ad un gioco e ipotizzare di cambiar vita grazie ad un colpo di fortuna.

Di seguito tutte le vincite del concorso del Superenalotto di ieri 20 gennaio 2021:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 142.939.412,60 € 0 5 punti + Jolly 613.155,97 € 1 5 punti 39.619,31 € 5 4 punti 411,05 € 505 3 punti 32,16 € 19.067 2 punti 5,95 € 317.055

I “5” per cosi dire classici sono invece cinque, e valgono ben 39.619,31 ciascuno. Si vince, inoltre anche con un “4 stella” da ben 41.105 euro. Il Superenalotto insomma di gioie e dolori. Nel primo caso troviamo quelli che in effetti hanno visto la propria vita positivamente stravolta dalla vincita più che mai inaspettata. Dall’altra invece troviamo quanti ancora sperano tutto ciò possa succedere a loro, dare un calcio ai giorni, cosi come sono e sperare in qualcosa di completamente diverso. Vincere non è semplice, non è da tutti e soprattutto non ha alcuna logica. Oggi, domani, mai. Poco, tanto o niente. Il destino, la fortuna, decidono per noi, sempre e comunque, dove, come e quanto.