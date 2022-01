La Lombardia ancora una volta fa il pieno nel corso dell’ultima giornata di estrazioni. I cittadini lombardi continuano ad incassare.

In Lombardia si vince ancora, al Lotto ed al 10eLotto continuano le affermazioni in regione. Le ultime settimane erano state già abbastanza travolgenti in questo senso. Nel concorso poi del 18 gennaio, altre vincite, altre giocate fortunate ed una ulteriore pioggia di soldi a Milano e non solo. Il gioco si può dire tocca la Lombardia e decide di premiarla ormai stabilmente. Cresce inoltre il numero di giocate con gli italiani sempre più convinti di doversi rivolgere alla fortuna per dare un taglio o una scossa alla propria vita.

Gli italiani si danno al gioco insomma, è il caso di dirlo. La situazione incerta, la crisi innescata dall’arrivo della pandemia non hanno di certo contribuito a migliorare le condizioni di vita nel paese, anzi. Le attività chiuse, le difficoltà di quelle che hanno resistito ed i lavoratori al centro di tutto preoccupati che prima o poi possa arrivare anche per loro il momento di salutare il proprio lavoro. Il gioco, rappresenta insomma la speranza. Dare un taglio alla propria vita, si diceva, oppure falla ripartire come se nulla fosse prima d’ora successo.

Lotto e 10eLotto, la Lombardia vince tutto: affermazioni e soddisfazioni anche con il Lotto

Le prime vincite riportate in regione passano per il “10eLotto”. Una vera e propria pioggia di euro grazie alle affermazioni di Oggiono con un “5 Doppio Oro” da 10mila euro. Si vince inoltre a Monza, con un 6 da 10mila euro a Seveso e un 4 Doppio Oro da 8.000 euro a Desio. Ottime notizie anche da Milano, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Oro da 7.500 euro. Complessivamente, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,9 milioni di euro in tutto il paese. 184 milioni dall’inizio di questo 2022.

Si vince anche al Lotto, cosi come si diceva. Il 18 gennaio insomma è stato il giorno delle grandi vincita in Lombardia. A Milano, un fortunato giocatore ha indovinato un terno da sogno, 54-57-78 proprio sulla ruota lombarda. 47.500 euro, davvero niente male insomma. Gioco del Lotto che nell’ultimo concorso ha distribuito ben 6,5 milioni di euro, con un totale dall’inizio di questo 2022 che è arrivato a superare abbondantemente i 61 milioni di euro.

