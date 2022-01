Attenzione, in questi casi l’Inps sospende l’indennità a prescindere dal reddito e dall’età del beneficiario. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Spesso non ce ne accorgiamo, eppure sono davvero innumerevoli le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro per pagare beni e servizio di vario genere. Una chiara dimostrazione, quindi, di come i soldi si rivelino essere utili in diverse circostanze. Non sempre, però, si dispone della liquidità necessaria e per questo motivo, a rivelarsi particolarmente importanti sono i vari aiuti messi in campo dal governo ed erogati dall’Inps.

Tuttavia non sempre le cose vanno come desiderato e per questo motivo si invita a prestare massima attenzione al fatto che, in questi casi, l’istituto di previdenza provveda a sospendere l’indennità. Questo a prescindere dal reddito e dall’età del soggetto beneficiario. Ma per quale motivo e soprattutto in quali casi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, in questi casi sospende l’indennità a prescindere dal reddito e dall’età del beneficiario: cosa c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme come, a differenza di quanto si possa pensare, è possibile ottenere un’indennità di accompagnamento per alcune malattie comuni. Ebbene, proprio soffermandosi sull’assegno di accompagnamento, ricordiamo che viene erogato dall’Istituto di Previdenza senza alcun limite di tipo reddituale o anagrafico.

Allo stesso tempo, in determinati casi, provvede alla relativa sospensione, sempre a prescindere dal reddito e dall’età del soggetto beneficiario. Ma per quale motivo? Ebbene, entrando nei dettagli bisogna sapere che l’istituto di previdenza sospende il versamento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero gratuito in struttura a carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni.

Inps, occhio all’indennità di accompagnamento

Ne sono un chiaro esempio il ricovero ospedaliero, ma anche in strutture a lunga degenza o per fini riabilitativi in cui la retta risulti totalmente a carico dello Stato. Allo stesso tempo, in base a quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n. 2270/2007, è bene sapere che vi sono alcuni casi in cui il ricovero ospedaliero non va ad influire sull’erogazione dell’assegno in questione.

Questo, in particolare, avviene nel caso in cui durante il periodo di ricovero la struttura non sia in grado di garantire al soggetto interessato tutte le forme di assistenza di cui ha bisogno. Nel caso in cui si percepisca l’assegno di accompagnamento, quindi, è bene prestare attenzione. Questo in quanto, come già detto, in determinati casi l’istituto di previdenza può sospendere l’indennità a prescindere dal reddito e dall’età del soggetto beneficiario.