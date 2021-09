A differenza di quanto si possa pensare è possibile ottenere un’indennità di accompagnamento per alcune malattie comuni. Ecco di quali si tratta.

Inutile negarlo, prima o poi può capitare a tutti di perdersi nei meandri burocratici. Non stupisce, quindi, che molto spesso si finisca per non essere a conoscenza del fatto di aver diritto a determinati tipi di agevolazioni. Ne è un chiaro esempio l’assegno di accompagnamento per anziani che, a differenza di quanto si possa pensare, non spetta solo a chi presenta delle difficoltà di deambulazione.

È possibile ottenere tale forma di aiuto economico, infatti, anche in presenza di alcune malattie comuni, che finiscono per ridurre notevolmente le capacità di svolgere attività quotidiane o professionali. Patologie che possono quindi rendere impossibile a chi ne è affetto di affrontare i compiti della vita quotidiana senza alcun aiuto. Ma di quali malattie si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Assegno di accompagnamento, chi soffre di queste malattie comuni ne ha diritto: cosa c’è da sapere

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, le persone con totale invalidità o non autosufficienti hanno diritto a ottenere un’indennità di accompagnamento. Si tratta, in pratica, di un sostegno economico erogato dall’INPS volto a fronteggiare le spese per un accompagnatore.

Viste le caratteristiche, quindi, è facile intuire come questa indennità si riveli essere molto utile, in quanto rivolta a tutte quelle persone che si ritrovano a dover fare i conti con delle difficoltà anche nello svolgere gesti comuni. In genere sono i famigliari ad aiutare la persona non autosufficiente, ma in alcuni casi è necessario rivolgersi a soggetti terzi.

Proprio in questo caso, quindi, è possibile richiedere l’assegno di accompagnamento. A tal proposito è bene sapere che, a differenza di quanto si possa pensare, tale indennità non spetta solo a chi presenta delle difficoltà di deambulazione. Gli assegni di accompagnamento per anziani, infatti, vengono riconosciuti anche per alcune malattie comuni.

Tra quelle che si manifestano con una maggior frequenza quando si è anziani si annoverano l’artrosi e l’artrite reumatoide. Ma non solo, anche la spondilite anchilosante, la coxo-artrosi, la spondiloastrosi e l’artrosi polidistrettuale. Tutte patologie che in forma grave possono rendere particolarmente complicato svolgere alcune azioni della vita quotidiana.