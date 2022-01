Occhio alle monete da 2 euro false, se avete queste siete in pericolo. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo i trucchi per riconoscerle, in modo tale da evitare brutte sorprese.

Alimentazione, abbigliamento, parcheggio a pagamento, caffè al bar e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare dei soldi in modo tale da poter acquistare beni e servizi di vario genere. Nella maggior parte dei casi, inoltre, ci si ritrova a dover fare i conti con il resto, spesso costituito da monete da 1 o 2 euro. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultime invitiamo a prestare la massima attenzione.

Di recente, infatti, i carabinieri hanno sequestrato 90 monete da 2 euro false. Una vicenda che non è passata di certo inosservata e per cui è bene sapere che vi sono alcuni trucchi da poter utilizzare in modo tale da riconoscerle ed evitare spiacevoli sorprese. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, perdi 300 euro senza nemmeno accorgetene: l’ultimo terribile incubo

Soldi, occhio alle monete da 2 euro false: arrestato 45enne a Prato

A proposito di monete false, ha destato particolare attenzione quanto successo a Prato dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne cinese. Nell’ambito di un controllo, infatti, i carabinieri del reparto operativo–nucleo investigativo di Prato hanno scovato ben novanta pezzi di monete false da 2 euro, oltre a sette grammi di “shaboo”, ovvero metanfetamina, suddivisi in 6 bustine di cellophane con chiusura a pressione, e 4.500 in contanti, che si ipotizza essere il provento derivante dall’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto quindi è stato sequestrato.

Soldi, occhio alle monete da 2 euro false: ecco come riconoscerle

Quanto successo a Prato, quindi, pone l’attenzione su un aspetto che non può essere di certo sottovalutato, ovvero la circolazione, purtroppo sempre più massiccia, di monete da 2 euro false. Da qui la necessità e il consiglio di fare sempre le opportune verifiche, onde evitare spiacevoli sorprese.

Proprio in tale ambito, in effetti, sorge spontanea una domanda: come riconoscere le monete da 2 euro false. Ebbene, a fornirci una risposta in merito ci hanno pensato gli stessi carabinieri. Come riportato da La Nazione, infatti, hanno spiegato:

“I cittadini e le attività commerciali possono effettuare un controllo semplice e speditivo con una piccola calamita infatti le monete da 1 euro e 2 euro sono bimetalliche e la parte interna è magnetica, mentre quella esterna non lo è, quindi se la moneta è autentica la calamita si attaccherà soltanto alla parte interna“.

Soldi, occhio alle monete da 2 euro false: alcuni trucchi per evitare brutte sorprese

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme se possedere delle banconote con scritte o colorate è legale. Oggi, invece, ci soffermeremo sulle monete da 2 euro. Ebbene, come già detto, per capire se sono false oppure autentiche è possibile utilizzare una calamita e controllare se si attacca solamente alla parte interna.

Ma non solo, interesserà sapere che vi sono anche altri piccoli trucchi grazie ai quali poter identificare le monete false. In particolare si consiglia di confrontarle con altre monete dello stesso taglio a propria disposizione, in modo tale da verificare se vi è qualcosa di primo acchito che possa destare la nostra attenzione.

Ma non solo, toccando entrambe le facce della moneta si consiglia di verificare se i disegni e il taglio siano in rilievo. In caso contrario, è bene sapere, si tratta di un falso. Si consiglia inoltre di utilizzare una lente di ingrandimento per verificare il bordo della moneta. Quello delle monete da due euro, è bene ricordare, presenta una fresatura dai bordi rialzati e ben uniforme. Ma non solo, è possibile notare una scritta che risulta differente a seconda dello Stato di origine.

Pasta, stangata in arrivo: preoccupante aumento dei prezzi

Nel caso in cui si tratti di una moneta falsa, molto difficilmente è in grado di replicare con precisione la scritta in questione. Riconoscere delle monete da 2 euro false, pertanto, è possibile. In caso di dubbi, comunque, si consiglia in ogni caso di rivolgersi ad un esperto del settore, in modo tale da sapere con certezza se si tratti di monete false oppure autentiche.