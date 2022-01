La guida Berebene di Gambero Rosso ha individuato i migliori vini italiani meno cari acquistabili con un esborso inferiore a 13 euro

Il vino è dei piacere più intensi da scoprire sulle tavole italiane da nord a sud. Per questo la qualità generale è piuttosto alta e alle volte per acquistare una singola bottiglia è necessario un esborso piuttosto importante.

Ci sono però delle occasioni in cui si vuole bere del buon vino senza dover necessariamente spendere molto. A tal proposito può essere d’aiuto la guida Berebene di Gambero Rosso che recensito oltre 800 vini in tutto lo stivale e ha decretato i migliori in base al rapporto qualità-prezzo.

La classifica dei migliori 8 vini italiani low cost del 2021

Si parte dal presupposto che la spesa per una singola bottiglia per i vini presi in esame è meno di 13 di euro. Vediamo di seguito i migliori rossi del nord, del centro e del sud.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro al nord è l’A.A. Meranese Schickenburg ’20, Cantina Meran, al centro invece troviamo Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang ’19, Fratelli Barba e al sud Mondrolisai ’19, Fradiles.

Passando ai bianchi nell’area settentrionale del Bel Paese primeggia Collio Bianco Uve Autoctone ’19, Cantine Produttori di Cormons, nella parte centrale spicca il Frascati Terre dei Grifi ’20, Fontana Candida e nel meridione il Greco di Tufo ’20, Sanpaolo di Claudio Quarta.

Seppur meno gettonati, anche i vini rosati hanno il loro fascino e i migliori tre in base alla zona di appartenenza sono rispettivamente il Chiaretto di Bardolino CI. Villa Cordevigo ’20, Vigneti Villabella (nord), Aganita ’20, Giorgetti (centro), Sicilia Rosato Madamarosè ’20, Tenuta Sallier de la Tour (sud).

Migliori vini rossi, la classifica: per non rinunciare ad un cenone con i fiocchi

Questo è per fare una scrematura generale, ma andando nel dettaglio ogni regione può proporre dei vini economici e al contempo eccellenti per ognuna delle tre categorie sopracitate. Basti pensare al Barbera d’Asti La Villa ’20 Tenuta Olim Bauda del Piemonte o al Campi Flegrei Falanghina ’19 Cantina del Mare in Campania, passando per il Terresinis Vernaccia ’20 Cantina Sociale delle Vernaccia.