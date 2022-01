Quando inizierà la 72esima edizione del Festival di Sanremo e soprattutto quanto guadagna chi vince? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il Festival di Sanremo è giunto alla 72esima edizione e anche quest’anno, così come quelli passati, finisce inevitabilmente per attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico. Sono in tanti, in effetti, a non vedere l’ora di poter assistere a uno dei programmi più amati di sempre. A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando, ovviamente per i cantanti in gara, d’altronde, sono davvero tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che riescono a dar vita a un evento davvero unico nel suo genere.

Diversi gli artisti pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston, con molti che si chiedono quando inizierà la prossima edizione della nota kermesse canora. Ma non solo, c’è una domanda che da sempre si pongono coloro i telespettatori da casa, ovvero: quanto guadagnano i cantanti, ma soprattutto quanto guadagna chi vince il Festival di Sanremo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Anche nel 2022 avrà luogo il Festival di Sanremo, che porterà con sé tutti i suoi ospiti e, ovviamente, i vari cantanti in gara. Una competizione in grado da sempre di affascinare il pubblico a casa, tanto da diventare, per molti, un evento da non poter assolutamente perdere. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in tanti a voler sapere quando inizierà la 72esima edizione della nota kermesse canora.

Ebbene, per il terzo anno consecutivo, come noto, sarà Amadeus a condurre Sanremo. Al suo fianco, in veste di co-conduttrici, ci saranno Ornella Muti, in occasione della prima serata, Lorena Cesarini nella seconda serata. A seguire nelle serate successive vedremo sul palco dell’Ariston Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Cinque co-conduttrici per cinque serate all’insegna della musica, con la 72esima edizione del Festival di Sanremo che, ricordiamo, avrà luogo da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio. Per quanto riguarda l’orario, invece, tutte e cinque le serate inizieranno alle ore 20:50 per poi concludersi dopo l’una di notte.

Sanremo 2022, i nomi dei big in gara

In attesa della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, sono in molti a non vedere l’ora di ascoltare i brani che porteranno sul palco dell’Ariston i vari artisti. Sono 25 i cantanti in gara in occasione dell’edizione 2022 della nota kermesse canora.

Entrano nei dettagli si tratta di: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7even. Ad esibirsi anche i tre finalisti di Sanremo Giovani, ovvero il vincitore Yuman, ma anche Tananai e Matteo Romano.

Sanremo 2022, quanto guadagna chi vince

Una volta visto quando inizia la 72esima edizione del Festival di Sanremo e chi sono i cantanti in gara, sorge spontanea una domanda: quanto guadagno gli artisti che calcano il palco dell’Ariston, ma soprattutto, quanto guadagna chi vince? Ebbene, in base alle informazioni disponibili in rete, sembra che per i cantanti Big in gara a Sanremo dovrebbe essere riconosciuto un indennizzo a titolo di rimborso spese per un importo pari a circa 48 mila euro.

Soffermandosi sul vincitore del Festival di Sanremo, invece, dovete sapere che si porta a casa zero euro. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, chi vince Sanremo non guadagna nulla. Non è previsto alcun premio in denaro per chi vince. Dall’altro canto riuscire a vincere il Festival porta con sé numerosi vantaggi, come ad esempio quello di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Ma non solo, la vera vittoria è data in seguito dalle vendite e dalla grande esposizione mediatica.