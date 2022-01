Occhio al portafoglio, se hai queste banconote da 20 euro ti ritrovi in mano un vero e proprio tesoro. Ecco di quali si tratta.

A partire dal cibo, passando per l’abbigliamento, fino ad arrivare alle bollette di acqua, luce e gas, sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro al fine di poter pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Una chiara dimostrazione di come i soldi, pur non garantendo la felicità, ci aiutino a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche.

Se tutto questo caso, spesso non ci facciamo caso, eppure è bene sapere che può capitare di ritrovarsi tra le mani delle banconote che valgono molto di più di quello che si possa pensare. Ne sono un chiaro esempio alcune banconote da 20 euro che valgono molto di più del valore impresso. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, se hai queste banconote da 20 euro ti ritrovi un tesoro: tutto quello che c’è da sapere

Nel corso degli ultimi anni, complice anche l’impatto negativo del Covid, abbiamo dovuto cambiare molte nostre abitudini. Ne è una chiara dimostrazione l’utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti di pagamento elettronici, a discapito del contante. Non stupisce, quindi, il fatto che si faccia sempre più largo l’ipotesi in base alla quale monete e banconote sembrano destinate ad essere sostitute dal digitale.

In attesa di vedere cosa ci riserverà il futuro, vi invitiamo a prestare particolare attenzione alle banconote da 20 euro. Questo in quanto, come già detto vi sono alcuni esemplari che valgono molto di più di quello che si possa pensare. Lo sanno bene gli appassionati e i collezionisti, sempre alla ricerca di pezzi unici nel loro genere, che sarebbero disposti a pagare un bel po’ di soldi pur di avere tra le mani queste banconote che, come già detto, valgono molto di più del loro valore corrente. Ma di quali si tratta?

Soldi, ecco le banconote da 20 euro che valgono fino a 2 mila euro

Ebbene, si tratta di banconote da 20 euro che si rivelano essere particolarmente preziose e rare, in quanto la Zecca dello Stato ne ha stampate soltanto in quantità particolarmente ridotta. Originariamente, infatti, queste banconote erano destinate al Governatore della Banca Centrale Europea e ad altre personalità illustri.

Ma come fare a riconoscerle? Ebbene, innanzitutto bisogna sapere che queste banconote presentano vicino alla filigrana un numero di serie composto solamente da quattro cifre. In diagonale, inoltre, dal basso verso l’alto, è possibile notare la presenza della scritta “SPECIMEN“. Di queste banconote, sottolineiamo, ne sono state stampate solo qualche centinaio di esemplari.

Proprio per questo motivo sono considerate rare e con un valore particolarmente alto. In particolare il valore di queste banconote da 20 euro può oscillare tra 1.200 euro e 2 mila euro. Proprio per questo motivo se avete delle banconote di tale importo nel vostro portafoglio è bene prestare particolare attenzione, in quanto potreste ritrovarvi tra le mani un piccolo tesoro.