Il saturimetro è fondamentale per tenere sotto controllo la nostra salute ma qual è il costo a cui si può comprare? E’ possibile risparmiare?

Da un paio d’anni a questa parte abbiamo appreso l’importanza di avere un saturimetro in casa. Si tratta di uno strumento che permette di conoscere in tempo reale la quantità di ossigeno nel sangue e la stima del battito cardiaco. Tali misurazioni si sono rivelate fondamentali dal momento in cui il Covid è entrato prepotentemente a far parte delle nostre vite creando difficoltà respiratorie tra i sintomi più comuni. Ogni famiglia, dunque, ha sentito e sente tuttora la necessità di acquistare il dispositivo per tutelarsi e aumentare la sicurezza propria e dei familiari. Ma qual è la spesa da affrontare?

Saturimetro, come risparmiare sull’acquisto

Da quando la richiesta dei saturimetri è aumentata vertiginosamente è lievitato anche il prezzo. Naturalmente se si tratta di salute il nostro portafoglio può anche soffrire. Indipendentemente dalla spesa, l’acquisto si compie ma riuscire a risparmiare in un periodo di rincari su rincari è un obiettivo da non sottovalutare.

Per non spendere cifre eccessive è possibile procedere con l’acquisto sul noto sito e-commerce Amazon. Il dispositivo è in vendita a partire da 7 euro fino ad arrivare a circa 25 euro – volendo restare tra le proposte economiche. L’importo varia in base alle funzionalità dell’oggetto, al colore e alle dimensioni. Tutti i saturimetri sono, comunque, certificati e consentiranno di conoscere in pochi secondi la saturazione.

Valutiamo qualche proposta

Iniziamo dal saturimetro più economico di tutti in vendita a 7,50 euro. E’ di piccole dimensioni, leggero e facilmente trasportabile, ha un basso consumo energetico e si spegne autonomamente se non riceve segnali da otto secondi. E’ dotato di display OLED a due colori, monitora sia l’ossigeno nel sangue che la frequenza cardiaca.

Salendo di poco di prezzo troviamo un dispositivo in vendita a 11,19 euro del marchio OryBuu. E’ dotato di un chip di tecnologia avanzata che permette di ottenere dati precisi sull’ossigenazione del sangue e sulla frequenza del polso. Baste posizionare un dito sul sensore fotoelettrico per poter conoscere il risultato. Concludiamo con un altro dispositivo dal basso costo, 13,47 euro, ma solo per poco tempo. Il prezzo originale, infatti, è di 35,38 euro. Uno sconto di cui approfittare per ottenere un ottimo risparmio e acquistare un saturimetro di qualità. Il marchio è Gima e il dispositivo misura istantaneamente la saturazione emoglobinica arteriosa e la frequenza cardiaca di adulti e bambini.