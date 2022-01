Quali sono i 10 musicisti più pagati del 2021? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, la musica si rivela essere una parte essenziale della vita per molti di noi. A partire dai momenti più gioiosi fino ad arrivare anche a quelli più tristi, d’altronde, è in grado di accompagnarci e farci staccare, almeno per un po’, la spina dai vari problemi quotidiani.

A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, i musicisti che puntualmente ci allietano con i loro brani. Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: quali sono i 10 musicisti più pagati del 2021? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Musicisti, ecco i 10 più pagati del 2021: tutto quello che c’è da sapere

Dopo aver visto chi sono i miliardari d’Europa, vediamo quali sono i 10 musicisti più pagati del 2021. In tale ambito giunge in nostro aiuto una classifica stilata dall’esperto di industria discografica Zack O’Malley Greenburg e resa nota dalle più famose testate musicali oltreoceano, come Rolling Stone US. Ebbene, entrando nei dettagli si tratta dei seguenti:

Bruce Springsteen. Ebbene sì, in vetta alla classifica dei dieci musicisti più pagati del 2021 c’è proprio lui, ovvero Bruce Springsteen che avrebbe portato a casa circa 516 milioni di euro. Jay-Z. Al secondo posto il noto rapper, produttore e imprenditore che sarebbe riuscito a portarsi a casa, nel corso del 2021, ben 411 milioni di euro. Paul Simon. Il noto cantautore si piazza all’ultimo gradino del podio grazie a guadagni pari, in base ad alcune stime, a circa 228 milioni di euro. Kanye West. Il rapper, produttore e stilista Kanye West che ha da poco cambiato il suo nome in Ye, avrebbe portato a casa oltre 219 milioni di euro. Ryan Tedderr. Il frontman dei OneRepublic sembra che abbia incassato nel 2021 ben 175 milioni di euro. Red Hot Chili Peppers. Nel 2021 avrebbero incassato ben 127 milioni di euro. Lindsey Buckingham. Il cantante e chitarrista statunitense si piazza al settimo posto con un guadagno che si stima pari a circa 88 milioni di euro. Mötley Crüe. Si piazza all’ottavo posto di questa speciale classifica grazie a guadagni pari a circa 83 milioni di euro. Blake Shelton. L’icona del country si piazza al nono posto grazie ad un guadagno nel 2021 pari a circa 73 milioni di euro. Taylor Swift. Si tratta dell’unica donna di questa speciale classifica, con Taylor Swift che avrebbe guadagnato nel 2021 circa 70 milioni di euro.

Sono questi, quindi, i 10 musicisti più pagati del 2021. Ovviamente si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni dei dieci artisti poc’anzi citati. Come è facile notare, comunque, ben nove su dieci sono uomini, mentre per quanto riguarda i generi vi è davvero l’imbarazzo della scelta e soprattutto dei gusti.