Grandi imprenditori, con guadagni da capogiro, c’è anche un italiano nella top ten dei miliardari d’Europa. Entriamo nei dettagli e vediamo di chi si tratta.

Gli ultimi due anni sono stati segnati dall’impatto negativo del Covid sulle nostre vite che continua, purtroppo, ad avere delle ripercussioni, sia dal punto di vista sociale che economico. Molti imprenditori hanno dovuto abbassare le serrande delle proprie attività, costringendo tante famiglie a dover fare i conti con delle minori entrate. Una situazione difficile da gestire, tanto da rendere complicata la gestione del bilancio famigliare.

Dall’altro canto ci sono pochi grandi ricchi che detengono delle cifre esorbitanti. Ne è una chiara dimostrazione la classifica stilata da Forbes, inerente i miliardari più ricchi d’Europa. Grandi imprenditori che vantano patrimoni con parecchi zeri, tra cui anche un italiano. Delle cifre da urlo, così come dimostra il fatto che il più “povero” di questa speciale top ten detiene una ricchezza pari a ben 29,1 miliardi di dollari. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi sono i dieci miliardari più ricchi del vecchio continente.

Miliardari d’Europa, nella top ten c’è anche un italiano: ecco di chi si tratta

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò“, affermava Marilyn Monroe. In effetti non si può negare come il denaro, pur non essendo garanzia di felicità, ci aiuti in diverse circostanze, consentendoci di acquistare beni e servizi di vario genere e soprattutto di nostro gradimento.

Lo sanno bene i dieci miliardari più ricchi del vecchio continente, che vantano patrimoni stratosferici. Ma di chi si tratta? A fornirci informazioni in tal senso ci pensa Forbes che ha stilato la classifica dei miliardari più ricchi d’Europa. Grandi imprenditori, tra cui un italiano, ovvero Giovanni Ferrero. Figlio di Michele Ferrero, dopo la prematura e tragica scomparsa del fratello maggiore Pietro, adesso è lui a guidare l’azienda di famiglia.

Con un patrimonio pari a ben 35,1 miliardi di dollari, è lui l’uomo più ricco d’Italia, mentre a livello europeo si colloca alla settima posizione. A proposito di Ferrero bisogna sapere che spesso non viene inserito nelle classifiche dei più ricchi d’Italia in quanto ha la residenza in Belgio.

Miliardari d’Europa: ecco la classifica di Forbes

In base a quando stimato da Forbes, i miliardi a livello europeo sono in crescita, nel 2020 infatti erano 511, mentre nel 2021 in Europa ci sono 628 miliardi. Dei numeri da capogiro, quelli che è possibile notare da questa speciale classifica, che vede al primo posto Bernard Arnault, con un patrimonio pari a 150 miliardi di dollari.

Al secondo posto si colloca Amancio Ortega, fondatore di Zara, che vanta un patrimonio pari a 77 miliardi di dollari. In terza posizione, invece, c’è Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio pari a 73,6 miliardi di euro.

Ma entriamo nei dettagli e scopriamo assieme la classifica di Forbes riguardante i dieci miliardari più ricchi di Europa. Entrando nei dettagli si tratta: