La sicurezza dei bambini in auto è una priorità per il Codice della Strada. Le norme devono essere applicate per tutelare i più piccoli in caso di incidenti. Scopriamo quali sono.

La Legge pone sempre più attenzione sul tema della sicurezza in macchina soprattutto quando si parla di bambini. Spesso per non ascoltare capricci, pianti e urla, tanti genitori rinunciano al seggiolino o alla cintura di sicurezza. Tale decisione potrebbe rivelarsi fatale in caso di incidente indipendentemente dalla gravità del sinistro. Seguire con diligenza le norme imposte dal Codice della Strada significa proteggere i propri figli in ogni situazione che si presenterà.

Bambini in auto, le regole del Codice della Strada

Il Codice della Strada nell’articolo 172 stabilisce come sia obbligatorio fare viaggiare i bambini nel seggiolino durante gli spostamenti in auto. Seggiolino che deve necessariamente essere omologato e approvato da alti standard per garantire la massima tutela. Oltre all’omologazione, il seggiolino – o un dispositivo di adattamento – dovrà essere della misura giusta in relazione al peso del bambino e dovrà essere utilizzato fino al raggiungimento dei 150 centimetri e del peso di 36 chili. Oltre i 150 centimetri è obbligatoria la cintura di sicurezza.

Fino ai nove chili è consigliabile disporre il seggiolino o il dispositivo di sicurezza sul sedile anteriore del passeggero nel senso contrario rispetto a quello di marcia. Occorrerà disattivare l’airbag e se ciò non fosse possibile allora si potrebbe optare per il sedile posteriore.

I dettagli nella scelta del seggiolino

La scelta del seggiolino idoneo al trasporto dei bambini in auto dipende dal peso e dall’altezza del piccolo. Inoltre, in base a questi fattori occorrerà montare il seggiolino in specifici modi. Il Gruppo 0 fino ai 10 chili – circa 12 mesi – il seggiolino andrà predisposto trasversalmente sul sedile posteriore. Il Gruppo 0+ Fino ai 13 chili – circa 24 mesi – dovrà essere posizionato contrario al senso di marcia sul sedile posteriore; il Gruppo 1 da 9 a 18 chili andrà messo nel senso di marcia sul sedile posteriore; il Gruppo 2 da 15 a 25 chili nel senso di marcia o sul sedile anteriore o posteriore e il Gruppo 2 da 22 a 36 chili nel senso di marcia sia sul sedile anteriore che posteriore.

Violando le norme del Codice della Strada sulla sicurezza dei bambini in auto si verrà sanzionati con multe da 83 a 33 euro. In più, verranno decurtati cinque punti dalla patente. In caso di recidività, la patente verrebbe sospesa da 15 giorni fino a due mesi.