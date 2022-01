Alcune monete possono prescindere dall’idea che di esse si può avere. Il valore in alcuni casi è davvero in credibile.

Come fanno alcune monete ad arrivare a valere cosi tanti soldi? Il mercato dei collezionisti è sotto gli occhi di tutti, soprattutto le piattaforme web negli ultimi anni possono spiegarci quanto in realtà sono considerate e valutate alcune monete, oggi. Monete che in qualche modo rappresentano un pezzo di storia del nostro paese. Monete in lire o anche in euro, poco importa. Il nostro paese o qualsiasi altro contesto geografico. Ci troviamo di fronte ad alcune valutazioni, in quei casi, di natura più che mai oggettiva. Alcuni tratti che di perse valgono già in partenza molti soldi.

Monete che grazie alle immagini che portano in giro per i vari paese sono considerate vere e proprie testimonianza di epoche ben precise. Immagini, rappresentazioni vere e proprie di una particolare fase storica. Cronologia che grazie alle stesse rappresentazioni, per un determinato paese potrebbe essere ricostruita in brevissimo tempo. Collezionare monete, per certi versi significa anche questo, per la maggior parte dei protagonisti. Vivere indirettamente ciò che la moneta racconta. Immedesimarsi, vedersi, in un tempo ormai smarrito.

Monete rare, attenzione ai gioielli in circolazione: i pezzi più pregiati ancora sul mercato dei collezionisti

Non sono pochi gli esempi pratici che possono in qualche modo chiarire alla perfezione come una moneta possa farti portatrice di tanta memoria e di conseguenza valere tanti soldi dopo qualche decennio .L’anno di conio, la particolare immagine raffigurata, l’eventualità che si tratti di una ricorrenza, errori di conio che possono sempre manifestarsi. Uno degli esemplari, tra i tanti, che negli anni ha sempre mantenuto un valore più che costante appartiene alla vecchia lira. Taglio da 5 lire coniato nel 1955 in sole 400mila unità, tiratura molto bassa quindi. Ad oggi, in perfette condizioni di mantenimento, quell’esemplare può valere circa 2000 euro.

Monete rare e preziose, il tesoro scoperto per caso: la grotta delle meraviglie

Del 1947 poi sono alcuni esemplari di vecchia lira, già di per se appartenenti ad un annata molto particolare. Siamo nell’immediato dopoguerra, il paese è in ripresa, sogna in un certo senso di uscire nel migliore dei modi da quella fase di ricostruzione. I tagli lanciati in quell’anno sono rispettivamente da 10, 1 e 2 lire. Nel primo caso ci troviamo di fronte alla celebre 10 lire definita “Olivo”, per l’immagine che la contraddistingue. Sull’altro lato della moneta, un cavallo alato. In questo caso, considerando eventuali ottime condizioni di mantenimento della stessa moneta parliamo di un valore di circa 4mila euro.

Nel caso della moneta da 1 lira, che propone sulle due facciate un ramo d’arancio ed una donna dal capo ornato di spighe, parliamo invece di un valore, considerate sempre le eccezionali condizioni di mantenimento di circa 1500 euro. L’ultimo caso, invece, è rappresentato dalla moneta da 2 lire coniata in occasione della firma dei trattati di pace con i paesi vincitori della guerra. La celebrazione dell’evento da vita ad una moneta che oggi, in perfette condizioni viene valutata circa 1800 euro, davvero niente male insomma.

Il 2005, è l’anno della Giornata mondiale della gioventù di Colonia. Lo Stato del Vaticano conia una speciale moneta che celebra l’evento. Oggi, quella moneta vale circa 300 euro. Di tutt’altro impatto, invece la moneta coniata nel 2007 nel principato di Monaco. 2000 esemplari per celebrare l’anniversario, il 25esimo, dalla scomparsa della principessa Grace Kelly, avvenuto nel 1982 in un tragico incidente. Valore della moneta in questione in perfette condizioni varia oggi tra i 2000 ed i 2500 euro. Pezzi unici insomma, monete che hanno scritto in maniera netta e precisa la storia dei propri paesi d’origine.

Oggi queste monete rappresentano delle vere e proprie rarità. Sempre oggi, collezionisti da ogni parte del mondo fanno di tutto per strappare l’affare della vita, riguardante magari proprio una di queste monete. La tensione, in certi contesti, in un certo senso, è sempre, più che mai viva.