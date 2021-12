Si tratta di una speciale moneta da euro prodotta nel 2007 per celebrare un’importante donna che è rimasta nel cuore della gente

Le vie della numismatica sono infinite e possono portare ad acquistare e vendere dei pezzi pregiati che possono davvero cambiare la vita delle persone. Chi vende infatti può intascare delle cifre decisamente considerevoli.

Al contempo chi acquista può mettere le mani su esemplari che solo pochi altri collezionisti hanno la fortuna di avere. Solitamente gli errori di conio e le monete datate sono quelle più ricercate. A queste vanno aggiunte quelle celebrative, tra cui spicca una particolar modo.

Moneta 2 euro Grace Kelly: qual è il suo valore attuale e in prospettiva futura

Per chi non lo avesse ancora capito, si tratta della moneta da 2 euro raffigurante il volto di Grace Kelly. È stata coniata nel 2007 per celebrare il 25esimo anniversario dalla trace morte della principessa di Monaco avvenuta nel 1982.

La tiratura di circa 2mila pezzi e la particolare immagine del suo viso su una delle due facciata ha fatto schizzare alle stelle la quotazione della monetina. Attualmente un esemplare della suddetta serie in ottime condizioni potrebbe valere tranquillamente 10mila euro.

Coloro che la possiedono però non devono farsi ingolosire dall’ingente vendita. Infatti i 2 euro Grace Kelly rappresentano una sorta di rendita futura. Secondo gli esperti tra qualche anno, in particolar modo quando ricadranno i quaranta o cinquant’anni dalla scomparsa, il “pezzettino” di metallo potrebbe addirittura valere 30mila euro.

Niente male se si pensa che all’inizio non si pensava nemmeno che fosse così rara. Quindi i fortunati che possono vantarsi di averla, se non sono interessati al collezionismo, farebbero bene a riporre la monetina in una teca e a conservala gelosamente per poi tirarla fuori a tempo debito.

LEGGI ANCHE >>> Controllate sempre il resto: queste monete sembrano 2 euro ma…

D’altronde è così che funziona questo strano mondo. Quello che oggi può valere una buona cifra, domani può rappresentare un tesoro. Restano sempre e comunque remunerative le care e vecchie lire, in particolare alcune possono portare a degli introiti pazzeschi. Se sei curioso di sapere quali sono non ti resta che cliccare qui.